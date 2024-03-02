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"Потребовалось немало мужества": Макрон о россиянах, пришедших проститься с Навальным

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: Christian Liewig-Corbis/Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон восхитился мужеством людей, пришедших проститься с оппозиционером Алексеем Навальным вчера. Он назвал их поступок мужественным, передает NUR.KZ.

"Потребовалось немало мужества, чтобы прийти и отдать дань памяти Алексею Навальному. Тысячи россиян нашли его в себе. Это его наследие. Вечная память", – написал президент Франции в соцсети X на русском языке.

Напомним, вчера, 1 марта, на Борисовском кладбище в Москве состоялись похороны Алексея Навального. Перед этим в храме иконы Божьей Матери "Утоли моя печали" прошло отпевание политика. Проститься с Навальным пришли сотни простых граждан и представители нескольких государств.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в России. Ему было 47 лет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков комментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Здесь можно ознакомиться с тем, как в мире отреагировали на смерть Навального. После новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги. В России арестовали несколько десятков человек.

Также в день смерти политика с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия. Позже она выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит дело мужа.

Кроме того, сообщалось, что в Евросоюзе призвали к международному расследованию смерти Навального.

20 февраля мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила обратилась к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело погибшего сына.

Позже стало известно, что брата Алексея Навального Олега вновь объявили в розыск в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2063967-potrebovalos-nemalo-muzhestva-makron-o-rossiyanah-prishedshih-prostitsya-s-navalnym/

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