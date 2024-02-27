Президент США Байден ожидает, что перемирие в Газе начнется уже в понедельник

Президент США Джо Байден заявил, что новое прекращение огня между Израилем и ХАМАС может начаться уже в понедельник и продлиться на время Рамадана. В рамках сделки также ожидается освобождение заложников, удерживаемых в Газе.

«Мы близки к этому, — сказал Байден в понедельник. — Мы еще не закончили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы добьемся прекращения огня».

По словам американского президента, достигнута «принципиальная договоренность» о временном перемирии на период священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется 10 или 11 марта в зависимости от лунного календаря.

«Израильтяне договорились о том, что они не будут вести деятельность и во время Рамадана, чтобы дать нам время освободить всех заложников», — сказал Байден.

Переговоры все еще продолжаются при участии посредников из Египта, Катара и США.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что во вторник в Париже ожидают эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

Шейх Тамим встретился с главой ХАМАС Исмаилом Ханией в Дохе, чтобы добиться «немедленного и постоянного соглашения о прекращении огня», сообщило официальное агентство новостей Катара.

Ранее неназванный израильский чиновник сообщил новостному сайту Ynet, что «направление развития событий позитивное».

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер ранее заявил, что за последние несколько дней в переговорах об освобождении израильских заложников был достигнут прогресс, но пока неясно, согласится ли ХАМАС на последние предложения посредников.

«Мы достигли прогресса в ходе переговоров между Египтом, Израилем, США и Катаром», — сказал Миллер.

Как отмечает ближневосточный корреспондент Би-би-си Йоланда Кнелл, комментарии президента Байдена — самые позитивные из тех, что он сделал в отношении вероятности заключения новой сделки.

Однако на публике Израиль и ХАМАС по-прежнему занимают противоположные позиции в том, что касается возможного перемирия.

Согласно сообщению агентства Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник, близкий к переговорам, ХАМАС все еще изучает проект рамочного соглашения, которое включает в себя 40-дневную паузу во всех военных операциях и обмен палестинских заключенных в израильских тюрьмах на израильских заложников в соотношении 10 к одному.

Ожидается, что прекращение боевых действий также позволит увеличить объемы крайне необходимой помощи для Газы и отремонтировать пекарни и больницы.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что любое перемирие отсрочит, а не предотвратит наземное вторжение в Рафах на юге сектора Газа, которое, по его словам, необходимо для достижения «полной победы» над ХАМАС.

Многие страны, в том числе ближайший союзник Израиля, Соединенные Штаты, предупреждали Тель-Авив о необходимости воздержаться от наземной операции в Рафахе. В городе, по оценкам, находится около 1,4 млн палестинцев, спасающихся от боевых действий в анклаве.

В понедельник офис Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля представила военному кабинету план эвакуации гражданских лиц из Рафаха, но никаких подробностей о том, куда могут направиться эти перемещенные лица, обнародовано не было.

Нападение ХАМАС на Израиль