Израиль обещает начать операцию в Рафахе. Что сейчас происходит на войне против ХАМАС и кто контролирует сектор Газа

У палестинской военизированной группировки ХАМАС остается все меньше времени, чтобы предотвратить штурм Рафаха, который израильская армия обещает начать 10 марта, если до тех пор исламисты не освободят всех израильских заложников, захваченных 7 октября прошлого года.

Израиль, объявивший о своих намерениях на прошлой неделе, между тем осознает, что Рафах – последнее относительно безопасное место в секторе Газа, где за время войны скопилось около 1,5 млн палестинцев, и дальше бежать им некуда.

В этой связи израильское военное командование представило правительству Израиля план эвакуации мирных жителей из зон боевых действий. План в настоящий момент находится на рассмотрении военного кабинета.

Что предпринимается в мире?

Ранее Египет, на помощь которого рассчитывали и Израиль, и международные посредники, заявил, что не готов к наплыву палестинских беженцев, и начал экстренно укреплять заградительные сооружения на границе с сектором Газа.

В понедельник в Катаре прошли переговоры с участием представителей арабских и западных стран, а также израильской делегации.

Их цель – найти способы освободить израильских заложников в ближайшее время и не допустить штурма Рафаха. Однако, по словам одного из западных дипломатов, давшего комментарий на условиях анонимности, поводов для оптимизма у участников переговоров пока нет.

ХАМАС заявляет, что освободит заложников лишь в том случае, если ЦАХАЛ прекратит огонь и полностью уйдет из сектора Газа. Израиль же намерен продолжать операцию до полного уничтожения ХАМАС.

В минувшие выходные в Париже представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали, как выразился в интервью CNN советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, "общие контуры соглашения об освобождении заложников в обмен на временное прекращение огня".

Однако пока неясно, как встреча в Париже согласуется с переговорами в Катаре, является ли встреча в столице Катара, Дохе, ее продолжением, или это переговоры другого уровня.

По словам Салливана, президент США Джо Байден пока не посвящен в детали оперативного плана Израиля в Рафахе.

В понедельник генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что израильский штурм Рафаха станет "последним гвоздем в крышку гроба гуманитарных программ в Газе".

Что происходит в секторе Газа

Большая часть сектора Газа контролируется израильскими войсками, которые с начала войны последовательно продвигались с севера сектора на юг.

Командование ЦАХАЛ объясняет, что военные проводят операции по обнаружению террористов и уничтожению подземных тоннелей, в которых они скрываются, а также ищут израильских заложников.

Накануне стало известно, что взятый в заложники 7 октября 19-летний солдат бронетанковой бригады Оз Даниэль был убит в тот же день. До сих пор считалось, что он может находиться в руках ХАМАС среди других захваченных израильтян.

Родственники заложников в Израиле постоянно выходят на протесты, требуя от правительства сделать все возможное для возвращения пленников домой. Многие из них считают, что Биньямин Нетаньяху должен принять условия ХАМАС и заключить с ними сделку.

В настоящий момент активные локальные операции проводятся в районе Хан-Юниса, в южной части сектора Газа.

По словам военных, им удается обезвреживать по 20-30 боевиков в день.

Также завершена операция в больнице "Насер", где израильские саперы искали туннели ХАМАС под больничным комплексом.

Как живет Рафах

Население Рафаха в обычное время составляло 250 тысяч человек. Сейчас там скопилось более 1,5 млн палестинцев, бежавших на юг из северных районов сектора.

После объявления Израиля о возможном штурме лишь немногие семьи решили двинуться в сторону побережья, где находится очерченная Израилем небольшая зона безопасности. Большинство остается в городе в ожидании каких-либо дальнейших распоряжений.

Десятки тысяч человек живут в центрах временного пребывания, организованных международными гуманитарными организациями.

Обычно они располагаются в школах и других учреждениях, но сейчас многие центры – это обычные шатры или палатки.

"Условия их жизни ужасны - им не хватает самого необходимого для выживания, их преследуют голод, болезни и смерть", - заявил ранее координатор ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс.

Поступают сообщения об остром дефиците продовольствия в Рафахе.

Что дальше?

Пока неясно, как именно будет проходить штурм Рафаха, если он все-таки состоится: какие конкретно цели ставит перед собой Израиль; будет ли это только наземная операция или она пройдет при поддержке с воздуха; когда и как будут эвакуировать мирных жителей.

Возможно, некоторые ответы будут получены по окончании рассмотрения плана штурма израильским военным кабинетом.

Недавно представители израильского правительства заявили, что война против ХАМАС далека от завершения, но уже сейчас многие игроки обсуждают будущее сектора Газа после войны.

В январе этого года министр обороны Израиля Йоав Галант предложил план управления сектором в будущем: ХАМАС больше не будет контролировать территорию, управлять сектором будет палестинское руководство на определенных условиях, контроль над безопасностью в секторе будет осуществлять Израиль.

Пока всерьез этот план на международном уровне не обсуждался.

В понедельник подал в отставку Мохаммед Штайе, премьер-министр Палестинской автономии, которая контролирует часть Западного берега.

Он объяснил этот шаг желанием обеспечить формирование более широкого консенсуса среди палестинцев по поводу политических договоренностей после войны между Израилем и ХАМАС.

Отставку Штайе должен принять лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас.