Брата Навального объявили в розыск

Олег и Алексей Навальные. Фото: Dmitry Serebryakov/AFP/Getty Images

МВД объявило в федеральный розыск брата Алексея Навального, передает РИА Новости.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ответе на запрос журналистов.

О какой конкретно статье идет речь - не уточняется.

Ранее Олег Навальный был приговорен к году условного заключения за подстрекательство к нарушению санитарных норм. Однако недавно ФСИН попросили у суда заменить условный срок реальным.

Заседание по этому делу назначено на 18 февраля.

Тем временем адвокат Олега Навального рассказал, что причиной объявления его в розыск стал вывод инспекции о его отсутствии по месту проживания.

Известно, что в 2014 году Олег и Алексей Навальные были осуждены по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Тогда Алексей получил условный срок. А его брат реальный, в колонии общего режима.

Напомним, комиссия Исправительной колонии №2 не стала снимать Алексея Навального с учета как склонного к экстремизму и терроризму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953098-brata-navalnogo-obyavili-v-rozysk/