Навального начали судить по "экстремистскому" делу. Процесс сразу сделали закрытым

Алексей Навальный в суде. Фото: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images

Судебный процесс по делу Алексея Навального о создании "экстремистского" сообщества объявили закрытым. Такое решение в ходе первого же заседания по делу принял судья Андрей Суворов.

В понедельник, 19 июня, Мосгорсуд на выездном заседании в колонии строгого режима во Владимирской области, где Навальный отбывает девятилетний срок, начал судебный процесс по еще одному уголовному делу против него. Оппозиционеру вменяют целый букет "экстремистских" статей.

"Господа, я так понимаю, процесс закрыли"

Журналисты, которых после тщательного досмотра провели в колонию № 6, сначала наблюдали за заседанием суда по видеосвязи. Ее организовали в здании, где раньше находилась столовая. Туда же, но в соседнее помещение отправили и родителей Навального. В зал, где находится сам политик, их не пустили, хотя он просил об этом судью Андрея Суворова.

Позже трансляцию отключили, сообщила "Медиазона" (в реестре "иноагентов"). Это произошло после того, как прокурор Надежда Тихонова попросила сделать процесс закрытым. Свое требование она связала с «информацией о готовящихся провокациях с физическим воздействием», якобы полученной от одного из сотрудников колонии № 6.

Защита возражала против закрытия всего процесса и предлагала закрывать лишь заседания с допросом потерпевших, если те об этом попросят.

"Господа, я так понимаю, процесс закрыли", – прокомментировал отключение трансляции пресс-секретарь Мосгорсуда Вадим Полежаев, которого также поместили в зал с журналистами, а не в помещение, где проходит суд.

Через два часа после отключения трансляции Полежаев подтвердил, что судьей было принято окончательное решение закрыть процесс, а всех журналистов попросили покинуть территорию колонии, пишет "Медиазона". Родители Навального вышли из колонии, сели в автомобиль и уехали. "Ни стыда, ни совести, ни чести", – сказал журналистам отец политика.

До отключения трансляции было видно, что в зале вместе с Навальным находились его адвокаты Вадим Кобзев, Ольга Михайлова и Светлана Давыдова, а также еще один фигурант дела – бывший технический директор YouTube-канала "Навальный Live" Даниэль Холодный. Журналисты также успели увидеть, что судья Андрей Суворов отказался взять самоотвод.

Семь статей УК

25 мая Московский городской суд получил дело Навального о создании "экстремистского сообщества" (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ). Помимо этого политика обвиняют еще по шести статьям УК РФ. Навальный говорил, что по этому уголовному делу ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Кроме собственно создания "экстремистского сообщества" в деле есть статьи об участии в "«экстремистской деятельности", о призывах к "экстремизму", создании НКО, "посягающей на права граждан", о "финансировании экстремизма", о вовлечении несовершеннолетних в совершение "опасных действий" и о "реабилитации нацизма".

Дело о создании "экстремистского сообщества" на Навального и его соратников завели еще осенью 2021 года. В октябре 2022 года против Навального возбудили дело о призывах к терроризму и реабилитации нацизма. Ранее его обвиняли и в других преступлениях, а в апреле этого года отбывающий девятилетний срок оппозиционер говорил, что ему грозят еще и делом о терроризме.

Навальный говорил, что в общей сложности по делу, которое сейчас передано в Мосгорсуд, ему может грозить до 30 лет колонии.

"Видимо, пожизненное по следующему [делу]. 195 томов дела. Они пытаются заставить меня знакомиться с ним с учетом того, что я все время нахожусь в ШИЗО", — сказал 46-летний Навальный по видеосвязи из колонии строгого режима на заседании Басманного суда Москвы, когда тот рассматривал требование следствия об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела об "экстремизме".

Хотя дело о создании и руководстве экстремистским сообществом на Навального завели еще в 2021 году, обвинения ему тогда не предъявляли. Лишь 31 мая 2022 года в колонию к нему приехал следователь и впервые предъявил ряд обвинений в преступлениях экстремистской направленности, рассказывала Би-би-си адвокат политика Ольга Михайлова.

Навальный тогда заявил в твиттере, что ему по этому делу "полагается накинуть еще до 15 лет". Прошел год, и политик говорит о 30 годах, которые для него могут означать пожизненное заключение.

22 марта 2022 года, уже когда президент России Владимир Путин начал войну против Украины, Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в особо крупном мошенничестве и в неуважении к суду. До этого политик отбывал реальный срок по делу "Ив Роше" в колонии общего режима.

Набор новых "экстремистских" статей, по которым обвиняют Навального — тот же, что и у его ближайших соратников Ивана Жданова и Леонида Волкова (оба — в реестре "иноагентов"). "Нас троих официально считают главными злодеями — организаторами экстремистского сообщества", — говорил ранее Би-би-си Жданов.

"Экстремистским сообществом" власти России считают Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен). По словам Жданова, дело в отношении него и Волкова, находящихся за границей, все еще расследуется, а дело Навального выделено из большого дела и передано в суд.

Кроме Навального еще одним подсудимым по этому делу стал Холодный, технический директор канала "Навальный Live".

Комментируя количество статей, по которым будут судить Навального, Жданов отмечал, что у других его соратников их меньше — например, у бывшей главы штаба в Уфе Лилии Чанышевой, которая стала первой подсудимой по "экстремистскому" делу ФБК (штабы Навального также объявлены экстремистскими и запрещены).

В апреле прокурор попросил приговорить Чанышеву к 12 годам колонии. 14 июня суд назначил ей 7,5 лет колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2025503-navalnogo-nachali-sudit-po-ekstremistskomu-delu-protsess-srazu-sdelali-zakrytym/