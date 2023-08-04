Навального приговорили к 19 годам особого режима
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Российскому оппозиционеру Алексею Навальному вынесли еще один приговор. Его признали виновным по пяти статьям и приговорили к 19 годам особого режима, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что дело рассматривалось на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.
При этом сторона обвинения просила приговорить Навального к 20 годам и направить Алексея отбывать наказание в колонию особого режима.
Как уточняет Mash, Московский городской суд вынес обвинительный приговор по следующим статьям:
- "Публичные призывы к экстремистской деятельности";
- "Финансирование экстремистской деятельности";
- "Реабилитация нацизма";
- "Вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий";
- "Создание НКО, посягающей на права граждан РФ".
Арест и заключение Навального
30 декабря прошлого года стало известно, что Следственный комитет России возбудил против Алексея Навального новое уголовное дело о мошенничестве.
В начале 2021 года Навальный заявил о возвращении в Россию 17 января. Оппозиционера задержали прямо в аэропорту Москвы по возвращении из Германии. Уже на следующий день ему санкционировали меру пресечения в виде ареста на 30 суток в рамках дела "Ив Роше".
Позже отмечалось, что Навального будут судить по еще одному старому делу о клевете.
В итоге в конце февраля 2021 года Московский городской суд вынес решение о том, что ему придется провести в заключении около 2,5 лет.
28 февраля появилась информация о том, что оппозиционера доставили в колонию во Владимирской области.
В апреле Навальный сообщил, что в отношении его завели новое дело по статье о терроризме.
"Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд", – говорил он.
Позже расширенную цитату опубликовали соратники Навального. Из нее следует, что оппозиционер сначала напомнил, что по делу об экстремизме ему уже грозит до 30 лет лишения свободы.
В мае Московский городской суд получил дело Алексея Навального о создании "экстремистского сообщества". Помимо этого, его обвиняют еще по шести статьям УК РФ. И уже в июне Мосгорсуд начал судебный процесс по делу о создании "экстремистского" сообщества и сразу сделал его закрытым.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2031340-navalnogo-prigovorili-k-19-godam-osobogo-rezhima/