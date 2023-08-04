Навального приговорили к 19 годам особого режима

Алексей Навальный. Фото: instagram.com/navalny

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному вынесли еще один приговор. Его признали виновным по пяти статьям и приговорили к 19 годам особого режима, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что дело рассматривалось на выездном заседании в колонии №6 во Владимирской области в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.

При этом сторона обвинения просила приговорить Навального к 20 годам и направить Алексея отбывать наказание в колонию особого режима.

Как уточняет Mash, Московский городской суд вынес обвинительный приговор по следующим статьям:

"Публичные призывы к экстремистской деятельности";

"Финансирование экстремистской деятельности";

"Реабилитация нацизма";

"Вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий";

"Создание НКО, посягающей на права граждан РФ".

Арест и заключение Навального

30 декабря прошлого года стало известно, что Следственный комитет России возбудил против Алексея Навального новое уголовное дело о мошенничестве.

В начале 2021 года Навальный заявил о возвращении в Россию 17 января. Оппозиционера задержали прямо в аэропорту Москвы по возвращении из Германии. Уже на следующий день ему санкционировали меру пресечения в виде ареста на 30 суток в рамках дела "Ив Роше".

Позже отмечалось, что Навального будут судить по еще одному старому делу о клевете.

В итоге в конце февраля 2021 года Московский городской суд вынес решение о том, что ему придется провести в заключении около 2,5 лет.

28 февраля появилась информация о том, что оппозиционера доставили в колонию во Владимирской области.

В апреле Навальный сообщил, что в отношении его завели новое дело по статье о терроризме.

"Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд", – говорил он.

Позже расширенную цитату опубликовали соратники Навального. Из нее следует, что оппозиционер сначала напомнил, что по делу об экстремизме ему уже грозит до 30 лет лишения свободы.

В мае Московский городской суд получил дело Алексея Навального о создании "экстремистского сообщества". Помимо этого, его обвиняют еще по шести статьям УК РФ. И уже в июне Мосгорсуд начал судебный процесс по делу о создании "экстремистского" сообщества и сразу сделал его закрытым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2031340-navalnogo-prigovorili-k-19-godam-osobogo-rezhima/