"Экстремистское" дело Навального передали в суд. В нем целых семь статьей УК

Алексей Навальный. Фото: Getty Images/ Anadolu Agency / Contributor

Московский городской суд получил дело Алексея Навального о создании "экстремистского сообщества". Помимо этого его обвиняют еще по шести статьям УК РФ. Навальный говорил, что по этому делу ему грозит до 30 лет лишения свободы.

В Мосгорсуд поступили материалы уголовного дела против политика Алексея Навального о создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ). Карточка дела появилась на сайте суда, внимание на нее обратила "Медиазона" (в реестре "иноагентов").

Всего в деле семь статей, кроме, собственно, создания "экстремистского сообщества": об участии в экстремистской деятельности, о призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, о финансировании экстремизма, о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и о реабилитации нацизма.

Дело о создании экстремистского сообщества на Навального и его соратников завели осенью 2021 года. В октябре 2022 года против Навального возбудили дело о призывах к терроризму и реабилитации нацизма. Ранее его обвиняли и в других преступлениях, а в апреле этого года отбывающий девятилетний срок оппозиционер говорил, что ему грозят еще и делом о терроризме.

Навальный говорил, что в общей сложности по делу, которое сейчас передано в Мосгорсуд, ему может грозить до 30 лет лишения свободы.

"Видимо, пожизненное по следующему [делу]. 195 томов дела. Они пытаются заставить меня знакомиться с ним с учетом того, что я все время нахожусь в ШИЗО", - сказал 46-летний Навальный по видеосвязи из колонии строгого режима на заседании Басманного суда Москвы, когда тот рассматривал требование следствия об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела об "экстремизме".

Хотя дело о создании и руководстве экстремистским сообществом на Навального завели еще в 2021 году, обвинения ему тогда не предъявляли. Лишь 31 мая 2022 года в колонию к нему приехал следователь и впервые предъявил ряд обвинений в преступлениях экстремистской направленности, рассказывала Би-би-си адвокат политика Ольга Михайлова.

Навальный тогда заявил в твиттере, что ему по этому делу "полагается накинуть еще до 15 лет". Прошел год, и политик говорит о 30 годах, которые для него могут означать пожизненное заключение.

22 марта 2022 года, уже когда президент России Владимир Путин начал войну против Украины, Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в особо крупном мошенничестве и в неуважении к суду. До этого политик отбывал реальный срок по делу "Ив Роше" в колонии общего режима.

Набор новых "экстремистских" статей, по которым обвиняют Навального - тот же, что и у его ближайших соратников Ивана Жданова и Леонида Волкова (оба - в реестре "иноагентов").

"Нас троих официально считают главными злодеями - организаторами экстремистского сообщества", - сказал Би-би-си Жданов.

Экстремистским сообществом власти России считают Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен).

По словам Жданова, дело в отношении него и Волкова, находящихся за границей, все еще расследуется, а дело Навального выделено из большого дела и передано в суд.

Кроме Навального, как следует из информации на сайте Мосгорсуда, еще одним подсудимым по этому делу стал Даниэль Холодный, технический директор Навальный Live.

Комментируя количество статей, по которым будут судить Навального, Жданов отметил, что у других его соратников их меньше - например, у бывшей главы штаба в Уфе Лилии Чанышевой, которая стала первой подсудимой по "экстремистскому" делу ФБК (штабы Навального также объявленые экстремистскими и запрещены).

В апреле прокурор попросил приговорить Чанышеву к 12 годам колонии. Приговор ей ожидается в июне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022096-ekstremistskoe-delo-navalnogo-peredali-v-sud-v-nem-tselyh-sem-statey-uk/