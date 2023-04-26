Навальный сообщил, что на него завели дело о терроризме. Ему может грозить пожизненный срок

Алексей Навальный. Фото: Kirill Kudryavtsev / AFP / Getty Images

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что в отношении его завели новое дело по статье о терроризме. Об этом политик рассказал на заседании Басманного суда. Там ему ограничили до 5 мая срок ознакомления со 196 томами по другому делу – о создании экстремистского сообщества.

Навальный участвовал в заседании по видеосвязи из ИК-6 во Владимирской области. Он рассказал, что из дела о создании экстремистского сообщества, которое расследуется с весны прошлого года, выделено еще одно – о терроризме.

"Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд", – так слова оппозиционера процитировал корреспондент ТАСС.

Позже расширенную цитату опубликовали соратники Навального. Из нее следует, что оппозиционер сначала напомнил, что по делу об экстремизме ему уже грозит до 30 лет лишения свободы.

"Они выдвинули абсурдные обвинения, по которым мне грозит 30 лет колонии. Следователь Видюков вчера сказал, что из этого дела отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, совершаю теракты. И по этому делу меня будет судить отдельно военный суд. Мне грозит 30 лет по этому делу, видимо, пожизненное по-следующему", – сказал политик.

СКР официально не сообщал о выделении нового дела в отношении оппозиционера. Неясно и то, в чем конкретно обвиняют Навального.

Еще в октябре прошлого года Навальный сообщил, что в отношении его и его соратников, в том числе, Леонида Волкова и Ивана Жданова (внесены в реестр "иноагентов" в России), расследуют новое уголовное дело – о призывах к терроризму и экстремизму (статьи 205.2, 280 УК), финансировании экстремизма (статья 282.3 УК) и реабилитации нацизма (статья 354.1 УК).

По словам оппозиционера, дело связано с высказываниями членов его команды в программе "Популярная политика". А сам Навальный, по версии следствия, выступил лидером "преступной группы".

"Насколько я понял из постановления, моя вина в пропаганде нацизма заключается в том, что Волков в эфире "Популярной политики" сказал, что "правильно полковник Штауффенберг на Гитлера покушался, его надо убить", – писал политик. – Все остальное в таком же духе. Все передачи "Популярной политики" – это террор и экстремизм под моим руководством".

Иван Жданов в ответ на просьбу Би-би-си прокомментировать сегодняшнее заявление Навального в Басманном суде рассказал, что новое "дело о терроризме", вероятно, связано с убийством провоенного блогера Владлена Татарского.

2 апреля он погиб в результате взрыва в петербургском кафе, где проходил его творческий вечер. ФСБ расценила случившееся как теракт и, среди прочего, заявила, что Дарья Трепова, главная обвиняемая по делу, пошла на преступление "в результате неоднократных призывов руководителей ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова к подрывной деятельности в России".

"Мы знаем из сообщений СМИ, что в большом деле про экстремизм, которое возбуждено на всех членов ФБК и по которому сейчас будут судить Алексея, есть обвинения в призывах к террористической деятельности из-за каких-то слов Леонида Волкова на канале "Популярная политика". После истории с Татарским внезапно это большое дело вернули на техническое доследование. Из слов следователей следует, что теперь эти эпизоды выделят в отдельное дело", – сказал Жданов.

При этом тот факт, что Навальный с 2021 года находится в заключении, а канал "Популярная политика" был создан только в 2022 году, следствию не помешает, говорит Жданов: "Это же было и с прошлым делом по "мошенничеству": там якобы Навальный продолжал мошенничество, даже находясь в тюрьме. Их это давно не смущает. Их идея, что Навальный как бы все это создал и должен отвечать вообще за все преступления, которые якобы совершил любой сторонник Навального".

В среду Басманный суд ограничил Навального во времени на ознакомление с материалами его дела экстремизме, дав ему только 10 дней на изучение 196 томов. Заседание было закрытым, несмотря на протесты Навального.

"Попытка закрыть этот процесс – это попытка незаконно ограничить меня в ознакомлении с материалами дела и попытка сделать так, чтобы об этом никто не узнал", – заявил политик.

Одновременно стало известно, что Навального, отбывающего девятилетний срок в колонии строгого режима во Владимирской области, отправили в штрафной изолятор в 14-й раз, сразу после того, как он отбыл предыдущие 15 суток в ШИЗО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018391-navalnyy-soobschil-chto-na-nego-zaveli-delo-o-terrorizme-emu-mozhet-grozit-pozhiznennyy-srok/