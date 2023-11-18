Al Jazeerah: Израиль дал час на эвакуацию людей из больницы Аль-Шифа в Газе

Израильская армия дала один час на эвакуацию всех мирных граждан, а также пациентов из крупнейшей больницы Аль-Шифа в Газе, передает NUR.KZ со ссылкой на Al Jazeerah.

Источник сообщил телеканалу, что военные Израиля дали один час на эвакуацию врачам, пациентам и людям, ищущим убежище в больнице Аль-Шифа в Газе.

Однако, как рассказал один из врачей, это невозможно, так как в медучреждении находятся примерно 7 тысяч человек, включая пациентов и новорожденных в критическом состоянии. К тому же, у них нет машин скорой помощи, чтобы перевезти всех на юг.

В больнице Аль-Шифа не менее 300 пациентов, среди которых, возможно, большинство в тяжелом или критическом состоянии. Кроме того, там по меньшей мере 35 недоношенных детей, которые уже 8 дней находятся вне своих инкубаторов из-за нехватки кислорода и электричества.

Четверо новорожденных умерли в минувшую пятницу. Еще пятеро – в тяжелом состоянии.

Напомним, несколько дней назад армия Израиля объявляла о начале штурма больницы Аль-Шифа. Представители ЦАХАЛ сообщили, что ХАМАС использует учреждение в своих целях.

Вчера мы писали, что рядом с этой больницей Аль-Шифа в Газе нашли тело израильтянки, похищенной боевиками 7 октября.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, в начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В конце октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. После чего представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что демилитаризация Газы – единственный способ победить терроризм в регионе.

Как ранее стало известно, глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа.

А в ООН серьезно обеспокоены возможным срывом поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, связанной с нехваткой топлива.