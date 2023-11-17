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Тело израильской заложницы нашли возле больницы Аль-Шифа в Газе

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Разрушения в секторе Газа
Сектор Газа. Фото: Ahmad Hasaballah/Getty Images

Израильские военные сообщили, что рядом с больницей Аль-Шифа в Газе нашли тело израильтянки, похищенной боевиками ХАМАС 7 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщили представитель ЦАХАЛ, 65-летняя израильтянка Йехудит Вайс, жительница кибуца Беери, похищенная боевиками ХАМАС, была найдена мертвой возле больницы Аль-Шифа в Газе.

Сообщается, что военные доставили тело женщины в Израиль.

При этом в заявлении не уточняется, как и когда она была убита, но говорится, что военные, медицинские работники и раввины опознали тело и сообщили об этом ее семье.

Тем не менее как утверждает ЦАХАЛ, Вайс убили представители ХАМАС.

При этом напомним, что в середине этой недели армия Израиля объявила о начале штурма крупнейшей больницы в Газе. В своем официальном заявлении представители ЦАХАЛ сообщили, что боевые действия не направлены против гражданского населения.

"В последние недели армия Израиля неоднократно публично предупреждала, что продолжающееся военное использование ХАМАС госпиталя Аль-Шифа ставит под угрозу его защищенный статус в соответствии с международным правом", – сообщали израильские военные.

По данным Русской службы Би-би-си, США заявили, что тоже располагают информацией о нахождении в подземных помещениях больницы боевиков ХАМАС. Однако сами представители группировки это отрицает.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, в начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В конце октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что демилитаризация Газы – единственный способ победить терроризм в регионе.

Как ранее стало известно, глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа.

А в ООН серьезно обеспокоены возможным срывом поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, связанной с нехваткой топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046247-telo-izrailskoy-zalozhnitsy-nashli-vozle-bolnitsy-al-shifa-v-gaze/

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