Al Arabiya: Израиль и ХАМАС договорились о временном перемирии

Палестинское движение ХАМАС и израильские власти согласились на введение трехдневного перемирия на территории сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Согласно информации телеканала, перемирие будет организовано в рамках соглашения об обмене 50 женщин, удерживаемых ХАМАС в качестве заложниц в Газе, на 50 палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах.

Также отмечается, что соглашение между конфликтующими сторонами включает трехдневное перемирие на территории сектора Газа.

Al Arabiya, ссылаясь на источники, отмечает, что в рамках соглашения Израиль также согласился на ввоз ограниченного количества топлива в сектор Газа под контролем ООН.

Телеканал не уточняет, когда именно вступят в силу договоренности между двумя сторонами.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

В Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа.

В начале ноября армия Израиля взяла Газу в окружение, а через пару дней Израиль сообщил о разделении Газы на южную и северную, и ХАМАС потерял контроль над севером Газы.

14 ноября армия Израиля захватила парламент Газы, а на следующий день объявила о штурме крупнейшей больницы Газы.

Ранее президент США Джо Байден высказался о том, когда Израиль может прекратить военные действия в секторе Газа. С его слов, военные операции Израиля в Газе прекратятся, когда ХАМАС утратит возможность действовать против Израиля.