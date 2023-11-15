Армия Израиля объявила о штурме крупнейшей больницы Газы

Армия Израиля объявила о начале штурма крупнейшей больницы в Газе. В своем официальном заявлении представители ЦАХАЛ сообщили, что боевые действия не направлены против гражданского населения.

Армия Израиля начала высокоточную и целенаправленную операцию против ХАМАС на территории крупнейшей больницы Газы Аль-Шифа. В своем официальном Twitter-профиле они напомнили, что боевые действия не направлены против гражданского населения.

"В последние недели армия Израиля неоднократно публично предупреждала, что продолжающееся военное использование ХАМАС госпиталя Аль-Шифа ставит под угрозу его защищенный статус в соответствии с международным правом, и давала достаточно времени, чтобы прекратить незаконное использование больницы", – говорится в сообщении.

В заявлении ЦАХАЛ также сообщается, что в состав их сил входят медицинские бригады, владеющие арабским языком, которые прошли специальную подготовку для работы в подобной сложной и деликатной ситуации. Их усилия направлены на то, чтобы не причинить вреда гражданскому населению.

По информации The Jerusalem Post, штурм начался рано утром в среду.

Несколько дней назад глава ВОЗ заявил, что Аль-Шифа в секторе Газа больше не функционирует как больница.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

В конце октября премьер Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. Позже стало известно, что израильские военные окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части. Через несколько дней после этого министр обороны Йоав Галлант заявил о боях "в сердце Газы".

Недавно СМИ Израиля сообщили, что военные страны захватили парламент в городе Газе.