Байден предположил, когда Израиль прекратит военные действия в Газе

Президент США Джо Байден высказался о том, когда Израиль может прекратить военные действия в секторе Газа. Его слова приводит агентство ТАСС.

Военные операции Израиля в Газе прекратятся, когда ХАМАС утратит возможность действовать против Израиля, заявил Байден.

"Что касается того, когда прекратятся (израильские операции - прим. ред.) - я думаю, что они прекратятся, когда у ХАМАС больше не будет возможности убивать, издеваться и просто совершать ужасные действия по отношению к израильтянам", - сказал Байден в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с главой КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско.

В октябре мы сообщали, что Джо Байден прибыл в Тель-Авив. Визит главы Соединенных Штатов в Израиль проходил на фоне протестов после взрыва в больнице в Газе.

Позже Байден дал большое интервью корреспондентам CBS, в котором рассказал о текущей ситуации на Ближнем Востоке. Американского лидера спросили о том, может ли он предвидеть участие американских войск в боевых действиях в текущем конфликте. Байден считает, что США не нужно участвовать в нем.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

В Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа.

В начале ноября армия Израиля взяла Газу в окружение, а через пару дней Израиль сообщил о разделении Газы на южную и северную, и ХАМАС потерял контроль над севером Газы.

14 ноября армия Израиля захватила парламент Газы, а на следующий день объявила о штурме крупнейшей больницы Газы.