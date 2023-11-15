ЦАХАЛ ищет боевиков ХАМАС в больнице "Аш-Шифа". Израиль называет это "точечной операцией", ООН требует защитить мирное население

Армия обороны Израиля проводит операцию в больнице «Аш-Шифа» на севере сектора Газа, под которой, по данным ЦАХАЛ, расположен командный пункт ХАМАС. Более ста израильских военных обыскивают здание, проверяют пациентов и персонал. Международные гуманитарные и правозащитные организации призвали защитить мирное население.

Один из очевидцев рассказал Би-би-си, что в ночь на среду на территорию больницы въехали шесть израильских танков.

Журналист, находящийся в больнице, сообщил сегодня утром, что военнослужащие ЦАХАЛ ходят из палаты в палату, опрашивая персонал и пациентов, в сопровождении переводчиков и медиков.

Накануне США заявили, что тоже располагают информацией о нахождении в подземных помещениях больницы боевиков ХАМАС.

ХАМАС это категорически отрицает. В руководстве группировки заявили, что заявление американской разведки дало Израилю «зеленый свет» для начала операции, которая является преступлением против человечности.

ХАМАС обратился к международному сообществу и ООН с призывом немедленно остановить израильскую операцию в больнице.

Белый дом заявил, что жизнь и здоровье мирных граждан должны быть в приоритете у обеих воюющих сторон.

"Больницы — это не поле боя"

ООН и Всемирная организация здравоохранения выразили «крайнюю обеспокоенность» судьбой пациентов и персонала больницы.

«Сообщения о вторжении военных в больницу „Аш-Шифа“ вызывают глубокую озабоченность, — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. — Мы снова потеряли связь с медицинским персоналом больницы. Мы крайне обеспокоены их безопасностью и безопасностью их пациентов».

Британская благотворительная организация Medical Aid for Palestinians также выразила обеспокоенность.

"До того, как была проведена эта операция в больнице, мы очень беспокоились за жизнь людей, которые там уже находились, поскольку у них не было доступа к пище, воде, топливу", — заявила ее генеральный директор Мелани Уорд.

"Я потрясен сообщениями о военных рейдах в больнице „Аш-Шифа“ в Газе", — написал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в соцсети X (бывший твиттер).

"Защита новорожденных, пациентов, медицинского персонала и всех гражданских лиц должна превалировать над всем остальным. Больницы — это не поле боя", — подчеркнул координатор гуманитарной помощи ООН.

Точечная операция

15 ноября издание Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного чиновника сообщило, что военные ЦАХАЛ обнаружили оружие и «террористическую инфраструктуру» в ходе продолжающегося рейда в одном конкретном месте на территории больницы "Аш-Шифа".

Источник сообщил изданию, что никаких боевых действий в больничном комплексе, после того как туда ночью вошли израильские военные, не велось, и никаких столкновений с медицинским персоналом или пациентами не было.

ЦАХАЛ подчеркивает, что операция на территории больницы направлена исключительно на боевиков, и мирным пациентам и персоналу не будет причинено никакого вреда.

Ранее Израиль предоставил больнице «Аш-Шифа» инкубаторы и детское питание.

В больнице находятся десятки младенцев, которые в выходные были извлечены из инкубаторов, так как в больнице закончилось электричество.

"Наша точечная и целенаправленная операция против ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" продолжается. Мы можем подтвердить, что инкубаторы, детское питание и медицинские препараты, доставленные танками Армии обороны Израиля, успешно добрались до больницы "Аш-Шифа", — сообщили представители ЦАХАЛ.

По оценкам ООН, в здании больницы «Аш-Шифа» в настоящий момент находятся по меньшей мере 2300 человек: пациенты, персонал, а также сотни жителей Газы, оставшихся без крова.

Некоторые пациенты рассказали прессе, что израильские солдаты попросили всех мужчин в возрасте от 16 до 40 лет выйти во внутренний двор больницы для проверки. Распоряжение не касалось только пациентов хирургического и реанимационного отделений.

Независимо проверить эти сведения Би-би-си не может.

Операции без наркоза

Условия лечения и пребывания в «Аш-Шифе» ужасают, говорят медики больницы.

"В коридорах навалены тела, в моргах уже давно нет электричества", - говорит глава больницы Махаммад Абу Салмия.

По словам очевидцев, целые семьи, использующие больницу как временное убежище, расположились на полу. Запасы еды и воды истощаются. Воздух пропитан запахом разложения.

Операции проводятся без анестезии, запасы медикаментов почти на нуле.

Ежедневно пациенты также умирают из-за отсутствия топлива, что привело к отключению генераторов и аппаратов, поддерживающих жизнедеятельность.

Израиль перекрыл ввоз топлива на территорию сектора, чтобы оно не попало в руки ХАМАС и не было использовано в военных целях.

По данным израильской разведки, в тоннелях ХАМАС есть значительный запас топлива, который боевики могли бы отдать в распоряжение больниц, если бы их волновала судьба мирных палестинцев.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, контролируемого ХАМАС, на данный момент в результате израильских бомбардировок в секторе погибли 11 тысяч 320 человек, включая детей.

Независимых данных о жертвах среди палестинцев нет.

Зверства ХАМАС

Израиль начал полномасштабную военную операцию в Газе после нападения боевиков ХАМАС на мирные израильские поселения 7 октября.

От 1200 до 1400 израильтян (данные уточняются) были убиты, многие – зверски.

После зачистки населенных пунктов от боевиков израильские военные обнаружили на месте десятки сожженных и расчлененных тел, в том числе детских.

Сотни человек угнаны в сектор Газа в качестве заложников, их судьба неизвестна.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поставил перед ЦАХАЛ задачу – полное уничтожение ХАМАС.

Операция сосредоточена на севере сектора Газа. Мирным жителям были предоставлены эвакуационные коридоры и время, чтобы уйти на юг.

Многие этим не воспользовались. Также, по информации ЦАХАЛ, ХАМАС пытался препятствовать эвакуации тех, кто хотел бежать, чтобы не лишиться живого щита.