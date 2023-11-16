Похищенная ХАМАС женщина родила в плену

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара сообщила, что женщина, которую ХАМАС похитили и увезли в сектор Газа, родила в плену, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

Как сообщает издание Сара Нетаньяху направила письмо первой леди США Джилл Байден, в котором рассказала о тяжелом положении израильских детей и младенцев, находящихся в заложниках в секторе Газа ХАМАС и другими террористическими группировками.

Письмо опубликовано канцелярией премьер-министра в соцсети X (бывший Twitter).

Также, по словам супруги премьер-министра Израиля, одна из похищенных женщин родила ребенка.

"Одна из похищенных женщин была беременна. Она родила ребенка в плену у ХАМАС. Вы можете только представить, как и я, что, должно быть, происходит в сознании этой молодой матери, когда эти убийцы удерживают ее с новорожденным", – добавила она, призвав освободить всех заложников.

Издание пишет, что женщина, родившая ребенка в секторе Газа, – иностранка, которая работала в одном из израильских городов, граничащих с анклавом, пока ее не похитили 7 октября.

Между тем, Минздрав сектора Газа, которым управляет ХАМАС, заявил, что с начала войны погибли 11 240 человек.

"Причем эти данные не могут быть проверены независимыми экспертами, в них не делается различия между гражданским населением и террористами, а также учитываются погибшие в результате сотен неудачных ракетных пусков палестинцев", – отмечает издание.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

В конце октября премьер Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. Позже стало известно, что израильские военные окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части. Через несколько дней после этого министр обороны Йоав Галлант заявил о боях "в сердце Газы".

На прошлой неделе СМИ писали, что Израиль и ХАМАС договорились обменяться пленными женщинами и детьми.

Израильские власти потребовали, чтобы число заключенных было достаточно большим, чтобы сделка была реализована.

Напомним, в конце октября боевики ХАМАС освободили из своего плена американских гражданок Джудит и Натали Раанан – информацию об этом подтвердили власти США и Израиля.

Затем боевое крыло палестинского исламистского движения ХАМАС объявило о готовности отпустить еще двух заложниц.

Позже Министерство иностранных дел Израиля подтвердило гибель заложницы ХАМАС Шани Лук – ее тело опознали.

Также родители женщины британско-израильского происхождения, убитой в своем доме боевиками ХАМАС вместе с двумя детьми, говорят, что их нашли в объятиях друг друга.