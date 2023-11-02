Макрон прилетел в Узбекистан и прогулялся по ночному Самарканду (фото)

Из Казахстана президент Франции Эмманюэль Макрон направился в Узбекистан - вчера глава Франции прилетел в Самарканд, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу узбекистанского президента.

Как сообщается на официальном сайте президента Узбекистана, по прибытии в страну Макрон в сопровождении Шавката Мирзиеева прогулялся по ночному Самарканду.

Главы государств посетили архитектурный ансамбль Регистан, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и сделали совместное фото.

Затем президенты посетили историко-этнографический парк "Вечный город" в международном туристическом центре "Великий шелковый путь".

Основные мероприятия в рамках визита Макрона, в том числе переговоры на высшем уровне, состоятся сегодня, 2 ноября, добавили в пресс-службе Мирзиеева.

Визит президента Франции в Казахстан

1 ноября в Астану с официальным визитом прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. После этого французский лидер прибыл в Акорду, где встретился с Токаевым.

В резиденции состоялась торжественная церемония – главы двух государств пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции и заслушали государственные гимны стран.

Токаев назвал визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "отказаться быть вассалом каких-либо держав", а также публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.

Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе, затем сделали совместное заявление.

Кроме того, Токаев и Макрон приняли участие в бизнес-форуме в Астане. Также сегодня президент Франции посетил специальную выставку "Этноаул", где попробовал поиграть в национальную игру "асық ату".

В аэропорт главу Франции Токаев проводил лично.

Отметим, что это была вторая встреча Токаева и Макрона.

29 ноября прошлого года глава Казахстана прибыл во Францию с официальным визитом. В Елисейском дворце состоялась торжественная церемония, после чего главы государств приступили к переговорам, в ходе которых наш президент пригласил Макрона в Казахстан.