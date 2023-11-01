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30 лет независимости Казахстана

Президент Франции Эмманюэль Макрон прилетел в Астану (фото)

Опубликовано:

Эмманюэль Макрон и Алихан Смаилов
Эмманюэль Макрон и Алихан Смаилов. Фото: t.me/KZgovernment

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан – в аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту столицы его встретил премьер-министр Алихан Смаилов, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Эмманюэль Макрон и Алихан Смаилов
Эмманюэль Макрон в Астане. Фото: t.me/KZgovernment

Эмманюэль Макрон и Алихан Смаилов
Президент Франции в аэропорту Астаны. Фото: t.me/KZgovernment

В ходе краткой беседы глава кабмина выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем.

Напомним, о визите французского лидера в Казахстан стало известно ранее – в своей поздравительной телеграмме по случаю Дня Республики Макрон сообщал, что с большим нетерпением ждет своего предстоящего визита в нашу страну.

Вчера в столичном ДП заявили, что по периметру Астаны выставили семь блокпостов – данные меры были предприняты в связи с предстоящими в столице крупными общественно­-политическими мероприятиями с участием глав зарубежных государств для обеспечения должного уровня охраны правопорядка и безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043511-prezident-frantsii-emmanyuel-makron-priletel-v-astanu/

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