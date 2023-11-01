Макрон: Казахстан отказывается быть вассалом каких-либо держав – это близко Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с Касым-Жомартом Токаевым в Акорде заявил, что его стране близка стратегия Казахстана "отказаться быть вассалом каких-либо держав", передает корреспондент NUR.KZ.

"Я хочу еще раз поздравить вас за наши сильные двусторонние отношения. Очень хорошо, что мы смогли построить такие отношения, и их дух – это дух взаимоуважения и желания укрепить взаимный суверенитет наших стран. Этот дух присутствует во всей вашей работе, вашем руководстве.

Я ни в коем случае не недооцениваю того давления, которое может на вас оказываться различными акторами (субъект или действующее лицо – прим.авт.). Франция высоко ценит нашу дружбу, мы идем по пути дружбы.

Эта дорога для вашей страны, которая отказывается быть вассалом каких-либо держав, а хочет поддерживать уравновешенные отношения с различными странами, чтобы служить вашему народу – такая стратегия близка Франции.

Мы уважаем наших друзей. Когда мы им нужны, мы на их стороне, мы уважаем их независимость. И если есть державы, которые хотели бы стать гегемонами или которые непредсказуемы – очень важно иметь друзей, которые действуют с такой философской позиции", – заявил Макрон.

Макрон добавил, что приглашает Токаева в Париж в 2024 году, а также предлагает ему стать участником Форума мира в Париже.

Токаев ответил, что отправится в Париж с официальным визитом и привезет во Францию выставку, посвященную казахской культуре.

Визит Эмманюэля Макрона в Казахстан

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан – в аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

Позже в главном зале Акорде французского лидера встретил Касым-Жомарт Токаев. Главы стран пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции и заслушали государственные гимны стран.

Они вместе прошлись по голубой ковровой дорожке вдоль почетного караула в присутствии СМИ и удалились на переговоры.

Отметим, что глава Франции приехал в Акорду на лимузине Mercedes-Maybach, за ним следовало несколько Mercedes Gelandewagen, но не обычных, а в кузове Long – это удлиненная модель, которую редко встретишь на улицах столицы.

Во время переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что Франция является нашим ключевым и надежным партнером в Европейском Союзе, и назвал этот визит историческим.

Между тем, напомним, что еще вчера по периметру Астаны выставили семь блокпостов. Полицейских перевели на усиленный вариант несения службы из-за визита в столицу высокопоставленных гостей.