Как французского президента встретили в Астане (фото, видео)
Опубликовано:
Сегодня в Казахстан с официальным визитом впервые прилетел президент Франции Эмманюэль Макрон. Корреспондент NUR.KZ побывал на встрече президента в Акорде.
В аэропорту французского президента встретил премьер-министр Алихан Смаилов.
Далее глава Франции прибыл в резиденцию президента Казахстана - Акорду.
Касым-Жомарт Токаев встретил президента Франции Эмманюэля Макрона в главном зале Акорды, где и прошла торжественная церемония - главы стран пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции и заслушали государственные гимны стран.
Они вместе прошлись по голубой ковровой дорожке вдоль почетного караула в присутствии СМИ и удалились на переговоры.
К слову, столица Казахстана встретила главу Франции обильным снегопадом - снег, как сообщается на сайте Gismeteo, будет идти почти до вечера.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что 1 ноября по приглашению Токаева состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан.
"В рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки", - сообщали в Акорде.
Добавим, что глава Казахстана в последний раз бывал во Франции в ноябре прошлого года - тогда же в формальной обстановке он виделся с Макроном в его резиденции. И в ходе того же визита Токаев пригласил главу Франции в Казахстан.
Позже было опубликовано совместное заявление лидеров двух стран, один из пунктов которого гласил, что стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043521-kak-emmanyuelya-makrona-vstretili-v-astane-video/