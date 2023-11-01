Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как французского президента встретили в Астане (фото, видео)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: t.me/aqorda_resmi

Сегодня в Казахстан с официальным визитом впервые прилетел президент Франции Эмманюэль Макрон. Корреспондент NUR.KZ побывал на встрече президента в Акорде.

В аэропорту французского президента встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

Далее глава Франции прибыл в резиденцию президента Казахстана - Акорду.

Касым-Жомарт Токаев встретил президента Франции Эмманюэля Макрона в главном зале Акорды, где и прошла торжественная церемония - главы стран пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции и заслушали государственные гимны стран.

Они вместе прошлись по голубой ковровой дорожке вдоль почетного караула в присутствии СМИ и удалились на переговоры.

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: t.me/aqorda_resmi

К слову, столица Казахстана встретила главу Франции обильным снегопадом - снег, как сообщается на сайте Gismeteo, будет идти почти до вечера.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что 1 ноября по приглашению Токаева состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан.

"В рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки", - сообщали в Акорде.

Добавим, что глава Казахстана в последний раз бывал во Франции в ноябре прошлого года - тогда же в формальной обстановке он виделся с Макроном в его резиденции. И в ходе того же визита Токаев пригласил главу Франции в Казахстан.

Позже было опубликовано совместное заявление лидеров двух стран, один из пунктов которого гласил, что стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043521-kak-emmanyuelya-makrona-vstretili-v-astane-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.