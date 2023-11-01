Как французского президента встретили в Астане (фото, видео)

Сегодня в Казахстан с официальным визитом впервые прилетел президент Франции Эмманюэль Макрон. Корреспондент NUR.KZ побывал на встрече президента в Акорде.

В аэропорту французского президента встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

Далее глава Франции прибыл в резиденцию президента Казахстана - Акорду.

Касым-Жомарт Токаев встретил президента Франции Эмманюэля Макрона в главном зале Акорды, где и прошла торжественная церемония - главы стран пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции и заслушали государственные гимны стран.

Они вместе прошлись по голубой ковровой дорожке вдоль почетного караула в присутствии СМИ и удалились на переговоры.

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: t.me/aqorda_resmi

К слову, столица Казахстана встретила главу Франции обильным снегопадом - снег, как сообщается на сайте Gismeteo, будет идти почти до вечера.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что 1 ноября по приглашению Токаева состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан.

"В рамках визита лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки", - сообщали в Акорде.

Добавим, что глава Казахстана в последний раз бывал во Франции в ноябре прошлого года - тогда же в формальной обстановке он виделся с Макроном в его резиденции. И в ходе того же визита Токаев пригласил главу Франции в Казахстан.

Позже было опубликовано совместное заявление лидеров двух стран, один из пунктов которого гласил, что стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях.