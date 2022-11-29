Токаев прибыл в Елисейский дворец в Париже. Его встретил Макрон (видео)

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Касым-Жомарт Токаев. Кадр из видео: t.me/bort_01

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл во Францию с официальным визитом. В Елисейском дворце его встретил французский лидер Эммануэль Макрон, передает Telegram-канал пресс-службы Акорды "Борт №1".

"Глава государства прибыл в Елисейский дворец, где его встретил президент Франции Эммануэль Макрон. После церемонии начались двусторонние переговоры глав государств", — гласит сообщение.

Сегодня, 29 ноября, глава государства прибыл с официальным визитом во Францию.

Напомним, что днем ранее состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с российским президентом Владимиром Путиным в Москве после XVIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

После чего прошли переговоры Токаева с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999387-tokaev-pribyl-v-eliseyskiy-dvorets-v-parizhe-ego-vstretil-makron-video/