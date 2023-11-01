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Токаев лично проводил Макрона в аэропорту (фото)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон
Токаев и Макрон в аэропорту. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев проводил в аэропорту Астаны президента Франции Эмманюэля Макрона – последний завершил свой визит в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщила пресс-служба Акорды в Telegram, президент Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту президента Франции Эмманюэля Макрона, завершившего свой официальный визит в Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: t.me/aqorda_resmi

Борт президента Франции
Борт президента Франции. Фото: t.me/aqorda_resmi

Визит президента Франции в Казахстан

Напомним, что сегодня в Астану с официальным визитом прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. После этого французский лидер прибыл в Акорду, где встретился с Токаевым.

В резиденции состоялась торжественная церемония – главы двух государств пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции и заслушали государственные гимны стран.

Токаев назвал визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "отказаться быть вассалом каких-либо держав", а также публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.

Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе, затем сделали совместное заявление.

Кроме того, Токаев и Макрон приняли участие в бизнес-форуме в Астане. Также сегодня президент Франции посетил специальную выставку "Этноаул", где попробовал поиграть в национальную игру "асық ату".

К слову, это вторая встреча Токаева и Макрона.

29 ноября прошлого года глава Казахстана прибыл во Францию с официальным визитом. В Елисейском дворце состоялась торжественная церемония, после чего главы государств приступили к переговорам, в ходе которых наш президент пригласил Макрона в Казахстан.

На следующий день было обнародовано совместное заявление Макрона и Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043657-tokaev-lichno-provodil-makrona-v-aeroportu/

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