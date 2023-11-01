Токаев и Макрон сделали совместное заявление

Сегодня в Астане Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели брифинг для представителей средств массовой информации, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По завершении двусторонних переговоров глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Франции Эмманюэль Макрон выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

Президент выразил признательность Эмманюэлю Макрону за то, что он принял приглашение и посетил Казахстан с официальным визитом. Он также отметил, что Франция является очень важным и надежным партнером Казахстана в Европе.

"В этом году исполняется 15 лет со дня подписания Соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами. Дальнейшее укрепление сотрудничества, основанного на дружбе и взаимной поддержке, выступает нашей общей задачей. Уверен, совместными усилиями мы достигнем намеченной цели. Ваш сегодняшний визит имеет особое значение", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в ходе содержательных переговоров с президентом Эмманюэлем Макроном были достигнуты конкретные договоренности по укреплению двусторонних связей.

"Франция является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. За 8 месяцев текущего года объем торговли между нашими странами вырос на 21 процент по сравнению с прошлым годом и достиг 2,7 миллиарда долларов. Франция также входит в число наших основных иностранных инвесторов. За последние 15 лет из Франции в Казахстан было привлечено около 18,7 миллиарда долларов инвестиций. Сегодня мы реализуем важные проекты в энергетике, атомной промышленности, горнодобывающей, химической, машиностроительной, строительной, аэрокосмической и фармацевтической отраслях. Об этом свидетельствует успешное функционирование в стране более 170 французских компаний, таких как Alstom, Total Energies, Orano, Vicat", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: Акорда

По словам главы государства, в ходе переговоров особое внимание было уделено расширению масштабов взаимодействия в сферах торговли, экономики и инвестиций. Также была отмечена важность реализации новых проектов в сырьевом, сельскохозяйственном, транспортном, логистическом секторах, сферах легкой промышленности, здравоохранения, инноваций, финансов.

"Это особенно актуально в сегодняшней сложной геополитической и геоэкономической ситуации. Подписана Совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам. Как вы видели, мы также достигли договоренностей с компаниями Boehringer Ingelheim, Total Energies, Alstom. Эти договоренности будут полезны для обеих стран. Для эффективной реализации запланированных мероприятий необходимо продвигать совместные инвестиционные проекты на уровне министерств. Для этого я предложил создать специальную рабочую группу", – сказал президент.

Наряду с этим в ходе переговоров были обсуждены вопросы перехода к «зеленой» экономике и изменения климата. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что высказал Эмманюэлю Макрону ряд конкретных предложений, отвечающих интересам двух стран. Глава нашего государства заявил о готовности Казахстана к совместной работе в рамках французской инициативы One Planet Summit.

Президенты, учитывая важность сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, договорились о реализации ряда проектов в сфере образования и науки. Касым-Жомарт Токаев отметил, что подписаны соглашения, предусматривающие открытие французских школ, обучение французскому языку, укрепление академических связей.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня и призвали к урегулированию конфликтов мирным, дипломатическим путем.

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: Акорда

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан и отметил необходимость дальнейшего расширения сотрудничества двух стран. Он также подчеркнул, что позиции Казахстана и Франции совпадают во многих вопросах.

"Роль и географическое положение Вашей страны, ее размеры очень важны, поэтому мы обсудили наше экономическое сотрудничество. Это подтверждает и подписанное сегодня утром соглашение. Вы, г-н президент, напомнили о важности предприятий, которые уже присутствуют в Казахстане. Это длительное партнерство французских предприятий в сферах торговли и энергетики. Несколько французских предприятий уже очень давно работают здесь. Мы хотели бы укрепить присутствие наших предприятий и в других областях. У нас есть системообразующие направления сотрудничества. Я уже назвал сферу энергетики, кроме того, это аэрокосмическая промышленность", – сказал Эмманюэль Макрон.

Президент Франции обратил внимание на то, что Казахстан играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности в мире.

"Я убежден, что наши компании также могут этому способствовать. Мы можем укрепить рынки. Важное соглашение в этом направлении было подписано по проекту, предусматривающему производство вакцин против ящура. Хочу также сказать, что устанавливается многообещающее партнерство в области здравоохранения. Вы, г-н президент, напомнили о важности контактов между народами. Мы подписали целый ряд соглашений о сотрудничестве в области образования", – подчеркнул лидер Франции.

По итогам переговоров президенты Казахстана и Франции приняли Совместное заявление.

Визит Эмманюэля Макрона в Казахстан

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Астану. Как его встретили в казахстанской столице, можно прочитать здесь.

О том, что 1 ноября по приглашению Токаева состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан, стало известно на прошлой неделе.

Токаев в последний раз бывал во Франции в ноябре прошлого года - тогда же в формальной обстановке он виделся с Макроном в его резиденции. И в ходе того же визита Токаев пригласил главу Франции в Казахстан.

Позже было опубликовано совместное заявление лидеров двух стран, один из пунктов которого гласил, что стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях.

В рамках переговоров президент Казахстана отметил, что Франция является нашим ключевым и надежным партнером в Европейском Союзе, а также одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с Касым-Жомартом Токаевым в Акорде публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.