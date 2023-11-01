Макрон поиграл в асыки в Астане (фото, видео)
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Президенты Казахстана и Франции Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон побывали на специальной выставке "Этноаул" в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
По случаю официального визита президента Франции в Казахстан была организована специальная выставка "Этноаул", знакомящая с богатым культурным наследием казахского народа.
На выставке Эмманюэль Макрон поиграл в казахскую национальную игру "асық ату". Фото опубликовала пресс-служба Токаева в Telegram.
Журналист Адиль Балтабаев в своем Telegram-канале показал кадры, на которых Токаев помогает Макрону с игрой в асыки.
Также на выставочной площадке глав государств встретили артисты Театра юного зрителя и этно-фольклорного ансамбля "Коркыт".
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон осмотрели фруктовый рынок "Зеленый базар", ознакомились с изделиями народного промысла, работами мастеров казахского изобразительного искусства, а также коллекцией национальной одежды, разработанной отечественными дизайнерами.
Лидерам Казахстана и Франции представили экспозицию "Золото Великой степи", составленную из экспонатов фондов Национального музея ("Золотой воин", "Берельский конь", "Сарматский вождь", "Кыпчакский воин"), а также национальные музыкальные инструменты из музея имени Ы. Дукенулы.
В ходе посещения "Этноаула" для гостей организовали показательные выступления по национальной борьбе "қазақ күресі" и игре в "асық ату". Кроме того, были продемонстрированы возможности собак породы тазы и ловчих птиц.
Визит президента Франции в Казахстан
Напомним, что сегодня в Астану с официальным визитом прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. После этого французский лидер прибыл в Акорду, где встретился с Токаевым.
В резиденции состоялась торжественная церемония – главы двух государств пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции и заслушали государственные гимны стран.
Токаев назвал визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "отказаться быть вассалом каких-либо держав", а также публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.
Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе, затем сделали совместное заявление.
Кроме того, Токаев и Макрон приняли участие в бизнес-форуме в Астане.
Отметим, что это вторая встреча глав двух государств.
29 ноября прошлого года глава Казахстана прибыл во Францию с официальным визитом. В Елисейском дворце состоялась торжественная церемония, после чего главы государств приступили к переговорам, в ходе которых наш президент пригласил Макрона в Казахстан.
На следующий день было обнародовано совместное заявление Макрона и Токаева.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043650-makron-poigral-v-asyki-v-astane-foto/