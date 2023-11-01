Макрон поиграл в асыки в Астане (фото, видео)

Президенты Казахстана и Франции Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон побывали на специальной выставке "Этноаул" в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По случаю официального визита президента Франции в Казахстан была организована специальная выставка "Этноаул", знакомящая с богатым культурным наследием казахского народа.

На выставке Эмманюэль Макрон поиграл в казахскую национальную игру "асық ату". Фото опубликовала пресс-служба Токаева в Telegram.

Президенты на выставке. Фото: t.me/aqorda_resmi

Макрон бросает асык. Фото: t.me/aqorda_resmi

Журналист Адиль Балтабаев в своем Telegram-канале показал кадры, на которых Токаев помогает Макрону с игрой в асыки.

Также на выставочной площадке глав государств встретили артисты Театра юного зрителя и этно-фольклорного ансамбля "Коркыт".

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон осмотрели фруктовый рынок "Зеленый базар", ознакомились с изделиями народного промысла, работами мастеров казахского изобразительного искусства, а также коллекцией национальной одежды, разработанной отечественными дизайнерами.

Лидерам Казахстана и Франции представили экспозицию "Золото Великой степи", составленную из экспонатов фондов Национального музея ("Золотой воин", "Берельский конь", "Сарматский вождь", "Кыпчакский воин"), а также национальные музыкальные инструменты из музея имени Ы. Дукенулы.

В ходе посещения "Этноаула" для гостей организовали показательные выступления по национальной борьбе "қазақ күресі" и игре в "асық ату". Кроме того, были продемонстрированы возможности собак породы тазы и ловчих птиц.

Визит президента Франции в Казахстан

Напомним, что сегодня в Астану с официальным визитом прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Алихан Смаилов. После этого французский лидер прибыл в Акорду, где встретился с Токаевым.

В резиденции состоялась торжественная церемония – главы двух государств пожали друг другу руки, познакомились с министрами Казахстана и Франции и заслушали государственные гимны стран.

Токаев назвал визит Макрона историческим, последний после переговоров с президентом Казахстана заявил, что его стране близка стратегия нашего государства "отказаться быть вассалом каких-либо держав", а также публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.

Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе, затем сделали совместное заявление.

Кроме того, Токаев и Макрон приняли участие в бизнес-форуме в Астане.

Отметим, что это вторая встреча глав двух государств.

29 ноября прошлого года глава Казахстана прибыл во Францию с официальным визитом. В Елисейском дворце состоялась торжественная церемония, после чего главы государств приступили к переговорам, в ходе которых наш президент пригласил Макрона в Казахстан.

На следующий день было обнародовано совместное заявление Макрона и Токаева.