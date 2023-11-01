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30 лет независимости Казахстана

"Мы опечалены трагедией": Макрон о ЧП на шахте в Караганде

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Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон. Фото: Акорда

Президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с Касым-Жомартом Токаевым в Акорде публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я хочу еще раз от имени своего народа сказать, как глубоко мы опечалены трагедией, которая несколько дней назад произошла в Караганде. И хочу еще раз выразить мои соболезнования семьям, которые сейчас страдают от этого траурного момента", - заявил Макрон.

Отметим, что на днях глава Франции уже выражал соболезнования по случаю трагедии на казахстанской шахте - Макрон писал об этом в Facebook.

Ночью 28 октября на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв. Взрыву, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве. Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека. Жертвами трагедии стали 46 горняков.

Визит Эмманюэля Макрона в Казахстан

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Астану. Как его встретили в казахстанской столице, можно прочитать здесь.

О том, что 1 ноября по приглашению Токаева состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан, стало известно на прошлой неделе.

Токаев в последний раз бывал во Франции в ноябре прошлого года - тогда же в формальной обстановке он виделся с Макроном в его резиденции. И в ходе того же визита Токаев пригласил главу Франции в Казахстан.

Позже было опубликовано совместное заявление лидеров двух стран, один из пунктов которого гласил, что стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях.

В рамках переговоров президент Казахстана отметил, что Франция является нашим ключевым и надежным партнером в Европейском Союзе, а также одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043562-my-opechaleny-tragediey-makron-o-chp-na-shahte-v-karagande/

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