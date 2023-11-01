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30 лет независимости Казахстана

Токаев и Макрон приняли участие в бизнес-форуме в Астане

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Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: Акорда

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон приняли участие в открытии казахско-французского бизнес-форума, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства в своем выступлении указал, что в этом году в Казахстане отмечается экономический рост на уровне 4,7 %, причем наиболее значительный прогресс демонстрируют ненефтяные отрасли. Как было сказано далее, стратегической целью для Казахстана является увеличение объемов национальной экономики в два раза к 2029 году.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что наша страна придает особое значение привлечению инвестиций в экономику. Объемы прямых иностранных инвестиций в Казахстан превышают совокупный объем вложений во все остальные страны Центральной Азии.

Президент обратил внимание на плодотворное развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Францией.

"Несмотря на геополитические потрясения, в прошлом году объем двустороннего товарооборота вырос на 30 % и достиг 4 млрд долларов. Эта позитивная тенденция сохраняется и в текущем году. Франция является одним из крупнейших международных инвесторов в нашу экономику, вложив в нее почти 19 млрд долларов. За первые 6 месяцев этого года мы зафиксировали впечатляющий рост на 50 % прямых иностранных инвестиций в Казахстан со стороны французских партнеров. Это свидетельствует о высоком доверии к нашей стране", – сказал президент.

Глава государства сообщил, что сегодня в Казахстане работают около двухсот французских компаний, в том числе Total Energies, Orano, Air Liquide – в энергетическом секторе, Airbus, Saint-Gobain – в промышленности, Alstom – в железнодорожной отрасли, Lactalis и Danone – в агропродовольственном секторе.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Наряду с этим президент обозначил ряд перспективных направлений для взаимного сотрудничества. В число таких приоритетов, по его мнению, входит энергетический сектор. Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок, и наша страна готова увеличить объемы экспорта. Кроме того, как полагает Касым-Жомарт Токаев, большой потенциал имеется также в области геологоразведки нефти и газа, экспорта урана, реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики.

"Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе. Поскольку атомная энергетика составляет 63 % в энергетическом секторе Франции, существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества. Наши интересы также сходятся в том, что касается достижения в будущем нулевого уровня выбросов углерода. Как и Франция, Казахстан является региональным пионером в этой области. Что касается возобновляемых источников энергии, то все больше крупных международных игроков приходят в Казахстан для реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики. Один из таких проектов – инвестиции французской компании Total Energies в размере 1,3 млрд долларов в создание ветропарка мощностью 1 ГВт. Огромный потенциал имеется и в области «зеленого» водорода. В случае успешной реализации проекта Казахстан может войти в десятку крупнейших экспортеров. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в этом жизненно важном секторе, будь то производство, передача технологий или проведение экспертиз", – сказал лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Следующей областью кооперации была названа добыча и переработка критически важных сырьевых материалов.

"По мере развития глобальной технологической революции спрос на редкие металлы будет расти в геометрической прогрессии. В целом ожидается, что к 2040 году спрос на них увеличится в четыре раза, а потребности в литии – в 10 раз. Казахстан, на территории которого расположено примерно 5 тысяч неразведанных месторождений стоимостью более 46 трлн долларов, может стать надежным партнером для совместного освоения этой ниши. Сегодня мы уже производим 16 из 30 редкоземельных материалов, необходимых для экономики ЕС, и обеспечиваем 70 % потребностей европейского рынка в фосфоре. Мы располагаем месторождениями еще 9 видов сырья, которые могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций. Мы приглашаем французские компании присоединиться к этому взаимовыгодному партнерству", – отметил глава государства.

Еще одним приоритетным направлением сотрудничества, по мнению Касым-Жомарта Токаева, может стать агропродовольственный сектор. Было отмечено, что в условиях глобального дефицита продовольствия наша страна стремится удвоить экспорт продукции агропродовольственного сектора. Глава государства отметил, что наша страна готова оказать всестороннюю поддержку совместным проектам в области животноводства и растениеводства.

Другой актуальной сферой для взаимодействия была названа транспортно-логистическая отрасль. Президент указал, что Казахстан прилагает дополнительные усилия по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, или так называемого «Среднего коридора».

"Это не только кратчайший, но и наиболее жизнеспособный маршрут, обеспечивающий надежность цепочек поставок между Европой и Азией. С учетом роста объемов поставок мы активно работаем с нашими партнерами над модернизацией инфраструктуры с целью достижения ежегодного объема в 10 млн тонн грузов. Теперь важно связать эти усилия с Трансъевропейской транспортной сетью и инициативой ЕС "Глобальные ворота", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что большие резервы для сотрудничества имеются в сфере биотехнологии и медицины. Для развития биотехнологического кластера создан национальный биофармацевтический холдинг QazBioPharm. Отметив, что многие ведущие компании планируют локализовать производство лекарств и медицинского оборудования в Казахстане, Президент призвал французские компании к сотрудничеству в этом вопросе.

В заключение Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на конкурентные преимущества Международного финансового центра «Астана» в привлечении инвестиций.

"Сегодня в МФЦА работают более 2100 компаний, базирующихся в 78 странах мира, что способствует привлечению инвестиционного капитала не только в Казахстан, но и для всего региона. С удовольствием поприветствовали бы увеличение числа французских компаний в МФЦА и открытие первого французского банка в Казахстане. Этот шаг придал бы мощный импульс нашему инвестиционному и финансовому сотрудничеству", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон. Фото: Акорда

На мероприятии также выступил президент Французской Республики Эмманюэль Макрон. В своем приветственном слове лидер Франции высоко оценил цели Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Он выразил готовность поддержать Казахстан в данном направлении.

Эмманюэль Макрон отметил, что Казахстан является связующим мостом между Европой и Азией. По его мнению, важно развивать партнерство через транспортные маршруты, прежде всего через «Средний коридор». Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция готова внести свою лепту в развитие этой транспортной магистрали.

Глава Франции отметил широкие перспективы сотрудничества в области агропродовольственного сектора для обеспечения продовольственной безопасности. В заключение Эмманюэль Макрон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за готовность к кооперации во многих сферах, представляющих взаимный интерес.

Визит Эмманюэля Макрона в Казахстан

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Астану. Как его встретили в казахстанской столице, можно прочитать здесь.

О том, что 1 ноября по приглашению Токаева состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан, стало известно на прошлой неделе.

Токаев в последний раз бывал во Франции в ноябре прошлого года - тогда же в формальной обстановке он виделся с Макроном в его резиденции. И в ходе того же визита Токаев пригласил главу Франции в Казахстан.

Позже было опубликовано совместное заявление лидеров двух стран, один из пунктов которого гласил, что стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях.

В рамках переговоров президент Казахстана отметил, что Франция является нашим ключевым и надежным партнером в Европейском Союзе, а также одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с Касым-Жомартом Токаевым в Акорде публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.

После президенты провели брифинг для представителей СМИ и сделали совместное заявление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2043629-tokaev-i-makron-prinyali-uchastie-v-biznes-forume-v-astane/

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