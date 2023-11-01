Токаев и Макрон провели переговоры в расширенном составе

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух государств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана подчеркнул, что первый визит французского лидера в Астану придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений и позволит вывести многоплановое сотрудничество на качественно новый уровень, говорится на сайте.

"Франция – важный и надежный партнер Казахстана в Европейском Союзе. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 30 % и достиг 4 млрд долларов. Объем двусторонней торговли за восемь месяцев текущего года увеличился на 21 % по сравнению с прошлым годом, составив 2,7 млрд долларов", – сказал президент.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, Франция инвестировала в экономику нашей страны около 18,7 млрд долларов. Совместные проекты реализуются в энергетической, строительной, аэрокосмической, фармацевтической отраслях, горнодобывающей и химической промышленности, машиностроении.

Глава нашего государства особо отметил личный вклад президента Франции в развитие взаимовыгодных отношений и подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества на благо народов двух стран.

В ходе переговоров стороны также определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия, включая "зеленую" энергетику, логистику, транзит, сельское хозяйство, здравоохранение, цифровизацию и образование.

Глава государства в своем выступлении уделил особое внимание развитию культурных связей, заявив о необходимости продвижения французской культуры и языка в Казахстане.

В свою очередь Эмманюэль Макрон отметил, что наши страны отмечают 15-летие Соглашения о стратегическом партнерстве, и подтвердил приверженность Франции дальнейшему укреплению двусторонних связей в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

"Думаю, что нашим экономическим отношениям, в том числе в области сельского хозяйства, энергетики, возобновляемой энергетики, будет придан новый импульс. Мы поддерживаем инвестиции как в уже реализуемые проекты, так и в новые инициативы. Кроме того, динамично развивается наше культурно-гуманитарное сотрудничество. Достигнуты конкретные договоренности в сфере образования и науки. С сентября 2024 года планирует начать свою работу казахско-французский университет", – отметил президент Франции.

Кроме того, лидеры двух стран заявили о важности позитивного и устойчивого взаимодействия по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня и отметили необходимость углубления диалога по линии международных организаций.

Визит Эмманюэля Макрона в Казахстан

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Астану. Как его встретили в казахстанской столице, можно прочитать здесь.

О том, что 1 ноября по приглашению Токаева состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан, стало известно на прошлой неделе.

Токаев в последний раз бывал во Франции в ноябре прошлого года - тогда же в формальной обстановке он виделся с Макроном в его резиденции. И в ходе того же визита Токаев пригласил главу Франции в Казахстан.

Позже было опубликовано совместное заявление лидеров двух стран, один из пунктов которого гласил, что стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях.

В рамках переговоров президент Казахстана отметил, что Франция является нашим ключевым и надежным партнером в Европейском Союзе, а также одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с Касым-Жомартом Токаевым в Акорде публично выразил соболезнования из-за трагедии на шахте в Карагандинской области.