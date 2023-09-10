Байден дважды не смог правильно назвать имя наследного принца Саудовской Аравии (видео)

Президент США Джо Байден на саммите G20 в Индии дважды не смог правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, передает NUR.KZ.

Американский президент Джо Байден ходе своего выступления на саммите G20 не смог правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Видео с его обращением к принцу опубликовано на YouTube-канале GOP War Room.

"Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама", – сказал Байден.

Осознав свою ошибку, президент США извинился и попытался еще раз произнести имя принца. Но и со второй попытки ему это не удалось.

"Прошу прощения, Мухаммеда Салама", – снова сказал Байден, изменив только ударение.

Наследный принц Саудовской Аравии в свою очередь не стал обращать внимание на этот казус и только отпил воды из стакана после того, как услышал это.

Джо Байден и курьезные ситуации

Отметим, что с момента избрания президентом США Джо Байден не раз попадал в курьезные ситуации. Например, во время своего первого визита в Европу в качестве президента США совершил ряд оговорок и ошибок.

В сентябре 2021 года, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он перепутал слова states (United States of America – США) и nations (United Nations – ООН). В том же году Джо Байден спутал Барака Обаму с Дональдом Трампом и обвинил в этой ошибке "фрейдистскую оговорку".

В прошлом году СМИ только и успевали публиковать оговорки американского президента. Во время интервью с NBC Байден перепутал Украину с Афганистаном, затем – перепутал украинцев с иранцами.

Во время своих выступлений он путал название своей должности и назывался сенатором, а также называл себя Биденом, не смог произнести фамилию конгрессмена, неудачно шутил над паралимпийцами, называл вице-президента Камалу Харрис первой леди.

Журналисты также запечатлели момент, как Джо Байден безуспешно пытался надеть пиджак, пока на помощь не пришла его супруга. Кроме того, после очередного выступления он растерялся и не сразу смог найти выход со сцены. Также прошлой осенью и вовсе пытался найти умершую в августе конгрессвумен Джеки Валорски.

А недавно президент США Джо Байден посетил город Роллинг Форк в штате Миссисипи, который недавно пострадал от разрушительного торнадо. Выступая с речью перед горожанами, Байден случайно оговорился и дважды назвал город Роллинг Форк "Роллинг Стоун", что вызывает ассоциации с известной британской рок-группой Rolling Stones.

В апреле Джо Байден во время встречи с британским премьером Риши Сунаком на военном аэродроме рядом с Белфастом слегка оттолкнул его.