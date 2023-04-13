"Оскорбительный жест": Байден оттолкнул Сунака при встрече в Великобритании (видео)

Джо Байден и Риши Сунак. Фото: Jim Watson/AFP via Getty Images

Американский президент Джо Байден во время встречи с британским премьером Риши Сунаком на военном аэродроме рядом с Белфастом слегка оттолкнул его, передает Daily Mail.

"Президент США отмахнулся от премьер-министра сразу после приземления", – говорится в публикации.

Случившееся попало на видео. Судя по кадрам, Сунак встретил Байдена и после короткого приветствия тот отмахнулся от премьера, чтобы поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом и послом США в Великобритании Джейн Хартли.

"Это должен был быть особенный момент для Риши Сунака (…). Но премьер-министр попал в неловкую ситуацию", – пишет издание.

Издание отмечает, что многие "углядели в этом оскорбительный дипломатический жест".

Джо Байден и курьезные ситуации

Отметим, что с момента избрания президентом США Джо Байден не раз попадал в курьезные ситуации. Например, во время своего первого визита в Европу в качестве президента США совершил ряд оговорок и ошибок.

В сентябре 2021 года, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он перепутал слова states (United States of America – США) и nations (United Nations – ООН). В том же году Джо Байден спутал Барака Обаму с Дональдом Трампом и обвинил в этой ошибке "фрейдистскую оговорку".

В прошлом году СМИ только и успевали публиковать оговорки американского президента. Во время интервью с NBC Байден перепутал Украину с Афганистаном, затем – перепутал украинцев с иранцами.

Во время своих выступлений он путал название своей должности и назывался сенатором, а также называл себя Биденом, не смог произнести фамилию конгрессмена, неудачно шутил над паралимпийцами, называл вице-президента Камалу Харрис первой леди.

Журналисты также запечатлели момент, как Джо Байден безуспешно пытался надеть пиджак, пока на помощь не пришла его супруга. Кроме того, после очередного выступления он растерялся и не сразу смог найти выход со сцены. Также прошлой осенью и вовсе пытался найти умершую в августе конгрессвумен Джеки Валорски.

А недавно президент США Джо Байден посетил город Роллинг Форк в штате Миссисипи, который недавно пострадал от разрушительного торнадо. Выступая с речью перед горожанами, Байден случайно оговорился и дважды назвал город Роллинг Форк "Роллинг Стоун", что вызывает ассоциации с известной британской рок-группой Rolling Stones.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016572-oskorbitelnyy-zhest-bayden-ottolknul-sunaka-pri-vstreche-v-velikobritanii-video/