Байден спутал разрушенный стихией город Роллинг Форк с рок-группой

Байден в Роллинг Форке. Кадр из видео: YouTube/GOP War Room

Президент США Джо Байден посетил город Роллинг Форк в штате Миссисипи, который недавно пострадал от разрушительного торнадо. Выступая с речью перед горожанами, Байден случайно оговорился.

В минувшую пятницу президент США посетил пострадавший от мощного торнадо Роллинг Форк. В своем выступлении он сообщил гражданам, что федеральное правительство поможет им восстановить их дома и город, передает The New York Post.

Однако не обошлось без неловких ситуаций. Американский президент по ошибке дважды назвал город Роллинг Форк "Роллинг Стоун", что вызывает ассоциации с известной британской рок-группой Rolling Stones, передает Fox News.

"Я позабочусь о том, чтобы вам было где спать, где есть, поможем вам восстановить ваши жизни в Роллинг Стоун", – сказал Байден.

Через некоторое время, не заметив ошибки, президент США вновь оговорился.

"Город Роллинг Стоун вернется, и мы будем с вами на каждом этапе его восстановления", – сказал он.

Свою ошибку, как сообщается, Байден заметил только в конце выступления.

Недавние торнадо в США

За неделю на несколько американских штатов обрушились разрушительной силы торнадо и ураганы. В ночь на субботу 25 марта смертоносный торнадо пронесся над штатом Миссисипи. В результате по меньшей мере погибли 26 человек. Пострадала также соседняя Алабама.

Город Роллинг-Форк на западе Миссисипи, где живет около двух тысяч человек, был почти полностью стерт с лица земли. Жители городка рассказали, что окна их домов лопались под силой ветра.

Торнадо, как сообщалось, обрушился посреди ночи – многие люди спали и не слышали сигналов тревоги. Позже в Сети появился видеоролик, на котором запечатлено торнадо огромных размеров.

В минувшую пятницу серия мощных торнадо обрушилась на ряд американских городов в один день. Погибли несколько человек в штатах Алабама, Иллинойс, Индиана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2015023-bayden-sputal-razrushennyy-stihiey-gorod-rolling-fork-s-rok-gruppoy-video/