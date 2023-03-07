Байден пошутил, что врачам приходилось проверять, есть ли у него мозг

Джо Байден. Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Во время выступления перед Международной ассоциацией пожарных президент США Джо Байден пошутил, что как-то врачи искали у него головной мозг, передает Daily Mail.

В понедельник во время своей благодарственной речи американский президент вспомнил, как в 1988 году пожарные в снежную бурю помогли ему добраться до больницы из своего дома в Делавэре. Тогда Байдену нужно было попасть на операцию по лечению аневризмы.

Попутно президент США пошутил, что врачам пришлось удалять верхнюю часть его головы, чтобы проверить, есть ли там мозг.

"Пару раз им приходилось удалять верхнюю часть моей головы, чтобы проверить, есть ли у меня мозг", – пошутил американский лидер.

Также Байден отметил растущее число миллиардеров в США. Он напомнил, что правительство рассматривает возможность введения для них специального налога.

"Ни один миллиардер не должен платить меньший налог, чем пожарный", – отметил он.

Напомним, на днях Джилл Байден назвала смехотворной идею проверить умственные способности своего мужа в случае его переизбрания на пост президента.

К слову, аневризма, как говорится на сайте Британской энциклопедии, – расширение артерии, развивающееся в результате слабости или разрушения медиального слоя кровеносного сосуда.

Байден и курьезные ситуации

Американский президент не раз попадал в курьезные ситуации за время своего президентства. Во время своего первого международного выезда в качестве президента США он совершил ряд оговорок, когда произносил речь и попал в несколько неловких ситуаций.

В марте 2021 года Байден забыл имя министра обороны США во время выступления, а позже трижды перепутал Сирию и Ливию во время выступления.

Тем временем бывший врач Белого дома Ронни Джексон призвал Байдена пройти тест для оценки умственного расстройства.

В июле 2021 года во время публичного выступления в Пенсильвании Байден спутал Барака Обаму с Дональдом Трампом и обвинил в этой ошибке "фрейдистскую оговорку". Позже американский президент во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН перепутал США и ООН.

В прошлом году он перепутал Украину с Афганистаном и назвал украинцев иранцами. После этого в мае 2022 года он назвал себя сенатором вместо президента.

Во время выступления в штате Орегон президент США не смог произнести фамилию конгрессмена Эрла Блюменауэра. После этого он, извиняясь, пошутил, что теперь его можно называть Биденом.

Кроме того, он как-то назвал вице-президента Камалу Харрис первой леди.

В августе 2022 года журналисты запечатлели, как Байден безуспешно пытается надеть пиджак. Во время конференции в Вашингтоне он искал конгрессвумен, которая умерла несколько месяцев назад. А во время выступления в Питтсбурге не смог сразу найти выход со сцены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011980-bayden-poshutil-chto-vracham-prihodilos-proveryat-est-li-u-nego-mozg/