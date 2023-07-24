У Twitter официально сменился логотип

Логотип Twitter. Фото: twitter.com/elonmusk

У Twitter изменился логотип. Теперь вместо привычной синей птички на лого соцсети красуется латинская литера "Х". Изменение ранее анонсировал владелец соцсети Илон Маск.

В своем аккаунте в Илон Маск несколько часов назад выложил пост с одной буквой – "Х".

Позже он опубликовал фото с голографической проекцией нового логотипа на стене штаб-квартиры социальной сети.

"Наша штаб-квартира сегодня", – подписал он фото.

Теперь при загрузке страницы сайта вместо привычной голубой птички, являвшейся символом Twitter, видна стилизованная буква "Х".

Напомним, что о планирующейся перемене миллиардер сообщал ранее.

"Скоро мы распрощаемся со старым брендом Twitter и постепенно – со всеми птицами", – писал Маск.

При этом в апреле 2023 года лого соцсети на какое-то время менялось на собаку из мемов по кличке Доге – символ криптовалюты Dogecoin.

"Просто купи Twitter и смени лого птицы на Доге", – говорил тогда Илон Маск.

Покупка Илоном Маском Twitter

О том, что миллиардер приобрел соцсеть Twitter, стало известно в конце октября прошлого года. Вскоре в СМИ появилась новость о том, что он начал массово увольнять сотрудников компании, однако сам Маск это опроверг, но вскоре распустил совет директоров.

Через некоторое время предприниматель предложил установить цену верификации в Twitter в размере 8 долларов в месяц. После этого так называемые "синие галочки" стали платными.

В ноябре прошлого года аккаунт экс-президента США Дональда Трампа был разблокирован. Но политик не захотел туда возвращаться. Наряду с этим Маск объявил об амнистии для ранее заблокированных пользователей Twitter.

В начале декабря уже владелец соцсети раскрыл информацию о цензуре в Twitter. Маск репостнул у себя в аккаунте многочисленные твиты журналиста Мэтта Таибби, рассекретившего общественности часть внутренних файлов компании.

В феврале Маск заявил, что спас Twitter от банкротства.

Кроме того, в декабре бизнесмен сообщил, что может сложить с себя полномочия руководителя, опубликовав в своем аккаунте в Twitter опрос, в котором говорится: "Должен ли я уйти с поста главы Twitter?" Результаты голосования показали, что 57,5% опрошенных согласились с тем, что он должен оставить руководство компанией.

В мае Twitter возглавила Линда Яккарино.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2029863-logotip-twitter-pomenyalsya-s-ptitsy-na-bukvu-h/