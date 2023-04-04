Соцсеть Twitter убрала с логотипа знаменитую голубую птицу

Twitter. Иллюстративное фото: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

В сервисе микроблогов Twitter сменился логотип. Вместо привычной птички голубого цвета теперь там красуется собака из мемов по кличке Доге – символ криптовалюты Dogecoin.

Несколько часов назад владелец соцсети миллиардер Илон Маск сообщил о смене логотипа в своем -аккаунте. Он опубликовал скриншот давней переписки с одним из пользователей, подписав его "Как и обещал".

На скриншоте Маск спрашивает у подписчиков о том, нужна ли новая платформа. На что некто с ником "Chairman" отвечает следующее:

"Просто купи Twitter и смени лого птицы на Доге", – гласит твит.

До этого Маск опубликовал картинку с Доге, которого останавливает полицейский.

Неизвестно, временно ли сменился логотип соцсети или теперь символ Dogecoin останется с пользователями на постоянной основе.

Смена логотипа в Twitter. Скриншот: twitter.com/elonmusk

При переходе на домашнюю страницу в центре отображается Доге.

Загрузка страницы в Twitter. Скриншот: twitter.com/home

Как пишет CNN, после действий Маска цена криптовалюты dogecoin за последние 24 часа выросла более чем на 20%.

Dogecoin была создана 6 декабря 2013 года. Программисты, создавшие эту валюту, сделали это ради шутки. Название отсылает к популярному мему про Доге ("doge") – собаке породы сиба ину.

Покупка Илоном Маском Twitter

О том, что миллиардер приобрел соцсеть Twitter, стало известно в конце октября прошлого года. Вскоре в СМИ появилась новость о том, что он начал массово увольнять сотрудников компании, однако сам Маск это опроверг, но вскоре распустил совет директоров.

Через некоторое время предприниматель предложил установить цену верификации в Twitter в размере 8 долларов в месяц. После чего так называемые "синие галочки" стали платными.

В ноябре прошлого года аккаунт экс-президента США Дональда Трампа был разблокирован. Но политик не захотел туда возвращаться. Наряду с этим Маск объявил об амнистии для ранее заблокированных пользователей Twitter.

В начале декабря уже владелец соцсети раскрыл информацию о цензуре в Twitter. Маск репостнул у себя в аккаунте многочисленные твиты журналиста Мэтта Таибби, рассекретившего общественности часть внутренних файлов компании.

В феврале Маск заявил, что спас Twitter от банкротства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2015293-twitter-ubrala-s-logotipa-znamenituyu-sinyuyu-ptitsu/