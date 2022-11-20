Twitter разблокировал аккаунт Трампа

Дональд Трамп. Фото: Scott Olson / Getty Images

Аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter разблокировали - накануне соответствующий опрос провел на своей в соцсети Илон Маск.

Прежнее руководство заморозило на неопределенный срок аккаунт экс-президента после штурма Капитолия в 2021 году. Последняя запись в микроблоге Трампа датирована 8 января 2021 года.

Маск, оценив результаты опроса касательно разблокировки аккаунта Дональда Трампа, пообещал разморозить его страницу. Сегодня стало известно, что микроблог разблокирован.

Стоит отметить, что после разблокировки число подписчиков Дональда Трампа в Twitter начало стремительно расти.

Аккаунт Трампа. Скриншот: twitter.com/realDonaldTrump

К моменту написания статьи их число составляло 2,2 млн.

Напомним, Илон Маск еще до покупки Twitter обещал, что может позволить Трампу вернуться на платформу, если купит компанию.

Некоторые эксперты отмечали, что рекламодатели могут уйти из Twitter, если аккаунт Трампа будет восстановлен.

На днях Дональд Трамп потребовал от суда пересмотреть его блокировку в Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1997973-twitter-razblokiroval-akkaunt-trampa/