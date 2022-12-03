Илон Маск раскрыл информацию о цензуре в Twitter

Илон Маск. Фото: Win McNamee / Getty Images

Миллиардер, предприниматель и владелец Twitter Илон Маск репостнул у себя в многочисленные твиты журналиста Мэтта Таибби, рассекретившего общественности часть внутренних файлов компании.

"В самом начале своего создания Twitter более чем соответствовал своей миссии, предоставляя людям возможность создавать и обмениваться идеями и информацией мгновенно, без барьеров.

Однако со временем компания была вынуждена постепенно добавлять эти барьеры. Первые инструменты цензуры были разработаны для борьбы со спамом и финансовыми мошенниками.

Постепенно, со временем, сотрудники и руководители Twitter стали находить все больше и больше применений этим инструментам. Посторонние стали просить компанию манипулировать высказываниями: сначала понемногу, потом – чаще, а затем – постоянно", — написал журналист.

Таибби рассказал, что к 2020 году запросы на удаление неугодных твитов стали обычным делом. При этом обе политические партии в США имели возможность обратиться к руководству Twitter с просьбой удалить или подвергнуть проверке твиты обычных людей и знаменитостей.

Журналист добавил, что во время президентской гонки в 2020 году компания получила и удовлетворила запросы как от Белого дома, где еще пребывал Трамп, так и от штаба Байдена. Однако у демократов было больше каналов связи с главами Twitter, чем у республиканцев.

Так, когда в New York Post опубликовали статью о сыне Байдена Хантере и содержимом его ноутбука, в Twitter предприняли ряд мер для противодействия распространению статьи на платформе.

"Twitter предпринял чрезвычайные меры для подавления этой истории, удалив ссылки и разместив предупреждения о том, что она может быть "небезопасной". Они даже заблокировали его передачу через прямые сообщения - инструмент, который до сих пор зарезервирован для крайних случаев, например, детской порнографии", — пишет Таибби.

Это, по словам журналиста, коснулось и экс-пресс-секретаря Белого дома при Трампе Кейли МакИнани - ее аккаунт был заблокирован за твит об истории с сыном Байдена.

Отдельным постом Маск анонсировал вторую часть этого расследования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2000019-ilon-mask-raskryl-informatsiyu-o-tsenzure-v-twitter/