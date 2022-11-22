Трамп заявил, что не хочет возвращаться в Twitter, несмотря на восстановленный аккаунт

Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Дональд Трамп заявил, что он не заинтересован в возвращении в Twitter, несмотря на то, что новый владелец соцсети Илон Маск разблокировал учетную запись экс-президента США. По словам Трампа, он будет и дальше развивать собственную соцсеть Truth Social, которая, по его мнению, намного перспективнее Twitter, передает CNBC.

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Новый владелец Twitter Илон Маск организовал опрос среди пользователей платформы о разблокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа. Аккаунт Трампа был заблокирован 8 января 2021 года за "подстрекательства к насилию", поскольку именно в эти дни сторонники проигравшего выборы Трампа штурмовали, а после и захватили Капитолий.

В опросе приняло участие чуть более 15 млн пользователей Twitter, при этом 51,8% проголосовали за восстановление учетной записи Трампа.

"Народ высказался. Аккаунт Трампа будет восстановлен", — написал Маск в Twitter.

Однако сам экс-президент заявил, что не видит никаких причин для возвращения в Twitter. Он сказал, что будет и дальше поддерживать свою новую платформу Truth Social, которая, по его словам, развивается намного быстрее, чем Twitter, и у которой больше перспектив. В Twitter никак не прокомментировали это заявление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1998228-tramp-zayavil-chto-ne-hochet-vozvraschatsya-v-twitter-nesmotrya-na-vosstanovlennyy-akkaunt/