"Распрощаемся со всеми птицами": логотип Twitter заменят одной буквой

Twitter. Иллюстративное фото: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил, что платформа Twitter сменит свой логотип. По его словам, они намерены распрощаться "со всеми птицами".

"Скоро мы распрощаемся со старым брендом Twitter и постепенно – со всеми птицами", – написал Илон Маск в своем -аккаунте.

Как рассказал миллиардер, логотип заменят на латинскую букву Х.

Позже он на страничке короткий видеоролик с буквой Х, никак не подписав его.

Ранее появилась новая соцсеть – Threads, созданная компанией Марка Цукерберга Meta. Платформа очень похожа на Twitter и быстро набрала популярность среди пользователей. Некоторые в шутку прозвали Threads "убийцей Twitter".

Напомним, в октябре прошлого года Маск заключил сделку с Twitter на 44 млрд долларов, которая дала ему контроль над компанией. Позже он объявил об амнистии для ранее заблокированных пользователей Twitter, также он разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, однако последний вернуться на платформу не захотел.

В декабре он сообщил, что может сложить с себя полномочия руководителя, опубликовав в своем аккаунте в Twitter опрос, в котором говорится: "Должен ли я уйти с поста главы Twitter?" Результаты голосования показали, что 57,5% опрошенных согласились с тем, что он должен оставить руководство компанией.

В мае Twitter возглавила Линда Яккарино.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2029724-rasproschaemsya-so-vsemi-ptitsami-logotip-twitter-zamenyat-odnoy-bukvoy/