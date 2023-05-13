Twitter возглавила Линда Яккарино. Илон Маск продолжит заниматься разработкой и новыми технологиями соцсети

Линда Яккарино. Фото: Santiago Felipe / Getty Images

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что новым директором социальной сети назначена Линда Яккарино, которая до недавнего времени возглавляла отдел рекламы в компании NBCUniversal.

Маск написал в своем твиттере, что Яккарино в основном будет заниматься ведением бизнеса компании, а он "сфокусируется на разработке продукта и новых технологиях".

Ожидается, что Яккарино начнет работать в Twitter примерно через полтора месяца.

Маск купил Twitter в конце прошлого года за 44 млрд долларов – и с тех пор его неоднократно критиковали за решение стать генеральным директором компании. Инвесторы его других проектов, таких как космическая фирма Space X и производитель автомобилей Tesla, ожидали, что он будет уделять им больше внимания.

Новый хозяин Twitter даже проводил голосование в своей сети по вопросу о том, должен ли он покинуть должность ее генерального директора. Пользователи проголосовали "за".

После покупки Twitter Маск провел в соцсети несколько довольно скандальных реформ и уволил значительную часть сотрудников. В числе прочего он восстановил аккаунты многих людей, которые ранее были заблокированы за распространение дезинформации и ненависти (например, экс-президента США Дональда Трампа).

Маск также резко изменил систему верификации, известную как "синяя галочка". Если раньше этот знак появлялся у людей и организаций как доказательство подлинности того или иного аккаунта, то сейчас его можно приобрести за абонентскую плату 8 долларов в месяц. Критики считают, что это может способствовать распространению дезинформации.

В недавнем интервью Би-би-си Маск заявил, что ранее сеть оказалась под угрозой банкротства, однако под его руководством она вскоре выйдет на нулевую рентабельность, то есть расходы сравняются с доходами.

На своей прежней работе новая руководитель Twitter Линда Яккарино руководила примерно 2 тыс. сотрудников и принимала участие в запуске стримингового сервиса компании NBCUniversal.

Она начала работать в этой фирме в 2011 году, а до этого 15 лет провела в телевизионной сети Turner Entertainment.

"Она не сломается"

У Яккарино есть богатый опыт работы в рекламной отрасли. Реклама – главный источник дохода Twitter, однако поступления от нее резко сократились после прихода Илона Маска.

"Если Twitter хочет получать деньги от рекламы эффективнее, чем раньше, то это - первый шаг, и Линда - идеальный человек для этого", – отмечает Клэр Аткинсон, корреспондент издания Business Insider, которая следит за карьерой Яккарино уже 20 лет.

По словам Аткинсон, Яккарино – как раз тот менеджер, который нужен сейчас Илону Маску. "Она не сломается", – считает журналист.

Через несколько недель после того, как Маск купил Twitter, многие крупные компании прекратили размещать в соцсети рекламу, опасаясь репутационных рисков, связанных с реформами нового владельца.

Маск признал значительно снижение доходов от рекламы, хотя в апреле он сказал в интервью Би-би-си, что компании возвращаются.

Примечательно, что в апреле Яккарино брала интервью у Маска на конференции рекламной индустрии. Тогда она напомнила ему о проблемах, с которыми он столкнулся, пытаясь завоевать доверие рекламодателей.

"Люди в этом зале – это ваш быстрый путь к прибыльности. Но здесь немало тех, кто сомневается," – сказала она. Она пояснила, что многие люди не могут отделить личность и мнения Маска от его бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2020367-twitter-vozglavila-linda-yakkarino-ilon-mask-prodolzhit-zanimatsya-razrabotkoy-i-novymi-tehnologiyami-sotsseti/