Twitter все же начал продавать "синие галочки"

Twitter. Иллюстративное фото: Pexels

В популярной соцсети все же стали продавать так называемые "синие галочки" - теперь верифицировать страницу в Twitter можно за фиксированную плату.

Теперь в соцсети появилась подписка на сумму 7,99 доллара в месяц, при оформлении которой можно верифицировать свой аккаунт, пишет CNBC.

Как отметили корреспонденты, данная услуга будет доступна пользователям App Store и пока только в США, Канаде, Австралии, Великобритании и Новой Зеландии.

Получить "синюю галочку" можно было и раньше, однако сделать это могли лишь знаменитости, политики, крупные организации.

Теперь за ежемесячную плату это может сделать любой пользователь.

Также журналисты отметили, что при оформлении подписки пользователи смогут видеть в два раза меньше рекламы, а также публиковать длинные тексты и продолжительные ролики.

Ранее об этих нововведениях сообщал глава Twitter Илон Маск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1995940-twitter-vse-zhe-nachal-prodavat-sinie-galochki/