Какие изменения ждут Twitter после сделки с Илоном Маском

Илон Маск. Фото: Odd Andersen / Contributor / Getty Images

Сделка Илона Маска по покупке американской социальной сети Twitter состоялась. Теперь предприниматель планирует внести ряд изменений как в работу компании, так и в структуру самого приложения.

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск купил Twitter. На посту главы компании он планирует провести ряд реформ.

В первую очередь изменения коснулись руководства Twitter.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники "знакомые с вопросом", Маск уволил генерального директора Парага Агравала и еще двух руководителей – финансового директора Неда Сигала и главу политического отдела Виджая Гадде. Также был уволен Шон Эджетт, главный юрисконсульт Twitter с 2012 года. Отмечается, что Эджетта вывели из здания штаб-квартиры компании.

Отказ от постоянных банов пользователей

Сообщается, что Илон Маск намерен отказаться от постоянных блокировок пользователей, потому что "не верит в пожизненные запреты".

Это значит, что люди, которые были "навсегда" заблокированы в Twitter, по всей видимости, смогут восстановить свои аккаунты. По словам нового главы компании, есть вероятность того, что свою страницу сможет восстановить и экс-президент США Дональд Трамп, который ранее тоже получил "вечный бан".

Тем не менее некоторые рекламодатели недовольны такими перспективами. Они заявили, что могут приостановить их рекламу в Twitter, если учетная запись Трампа будет восстановлена.

Свобода слова

Как отмечает издание Guardian, Маск является самопровозглашенным "абсолютистом свободы слова".

Ранее он выразил обеспокоенность по поводу того, что платформа преуменьшает значение определенных сообщений с помощью своих алгоритмов.

По его словам, политика модерации контента Twitter может быть пересмотрена. Для этого планируется ввести новый алгоритм с открытым исходным кодом.

По информации издания, Матиас Депфнер, исполнительный директор медиагруппы Axel Springer, в которую входит Politico, призывает Маска сделать Twitter "свободным от цензуры" и создать "рынок алгоритмов", чтобы "если вы неженка и не хотите видеть контент, который вас оскорбляет, вы могли бы выбрать другой алгоритм".

Решение проблемы со спамом

Ранее Илон Маск заявлял, что количество спам-аккаунтов на платформе Twitter в действительности больше, чем говорит компания.

Еще в июле, когда предприниматель отказался от сделки с Twitter, он акцентировал внимание на неправильном учете спам-ботов.

Теперь Маск пообещал "аутентифицировать" всех людей на платформе и, таким образом, сократить количество спама.

Приложение "для всего"

Помимо модерации контента Маск также предложил широкий спектр других возможных изменений для платформы – от включения сквозного шифрования для функции прямого обмена сообщениями в Twitter до предложения о том, чтобы соцсеть стала частью приложения "для всего", которое сейчас называют X. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что это приложение X может быть реализовано в стиле популярного китайского WeChat.

Помимо перечисленных нововведений и перемен Twitter ждет возможное увеличение доходов. Так, Илон Маск заявил, что хочет увеличить годовой доход компании в пять раз, до 26,4 млрд долларов, к 2028 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1994750-kakie-izmeneniya-zhdut-twitter-posle-sdelki-s-ilonom-maskom/