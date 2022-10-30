СМИ: Маск начал увольнять сотрудников Twitter

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск, купивший ранее Twitter, приказал с субботы начать увольнения сотрудников соцсети, передает со ссылкой на источники.

"Илон Маск планировал начать увольнения работников Twitter уже в субботу, сообщили четыре человека, знакомых с ситуацией, причем у некоторых менеджеров запросили списки сотрудников для сокращения", – говорится в публикации.

Отмечается, что увольнения в Twitter будут происходить до 1 ноября. В это время сотрудники должны были получить гранты в виде акций в качестве части их компенсаций. Однако, как пишет издание, увольнения сотрудников позволят предпринимателю избежать дополнительных расходов.

Напомним, 28 октября состоялась сделка Илона Маска по покупке американской социальной сети Twitter. На посту главы компании он планирует провести ряд реформ, среди которых – отказ от постоянных банов пользователей, свобода слова, решение проблемы со спамом, а также преобразование соцсети в часть приложения "для всего".

Незадолго до совершения сделки в соцсетях появилось видео, которое выложил Маск, на кадрах предприниматель заходит в офис компании Twitter с раковиной в руках.

Также миллиардер ответил на распространившиеся слухи о массовых сокращениях, которые ожидаются в связи с его приходом в компанию. Он пообещал, что не будет увольнять 75% работников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1994920-smi-mask-nachal-uvolnyat-sotrudnikov-twitter/