Илон Маск опроверг массовые увольнения в Twitter

Илон Маск. Фото: Gotham/Getty Images

Илон Маск опроверг сообщение о том, что он планирует увольнять работников Twitter для того, чтобы избежать выплат опционов на акции компании, на которые рассчитывают действующие сотрудники, передает BBC.

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В выходные газета The New York Times распространила информацию о том, что Илон Маск, который стал официальным владельцем Twitter, распорядился о масштабных увольнениях, которые должны были произойти до 1 ноября. По информации СМИ, новый владелец компании планировал сделать это, чтобы не выплачивать сотрудникам опционы на акции компании в качестве основной части их зарплат. Один из пользователей Twitter задал вопрос Илону Маску о том, действительно ли это так и миллиардер ответил, что "это ложь".

Однако свершившаяся сделка вызвала среди пользователей Twitter дискуссию о том, как будет выглядеть платформа при Маске. Некоторые высказывали опасения, что более снисходительная политика свободы слова будет означать, что людям, забаненным за ненавистнические высказывания или дезинформацию, может быть разрешено вернуться на платформу.

Маск сказал, что не хочет, чтобы платформа стала эхом ненависти и раскола.

"Очевидно, что Twitter не может превратиться в ад, где можно сказать что угодно без каких-либо последствий!", — сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1995016-ilon-mask-oproverg-massovye-uvolneniya-v-twitter/