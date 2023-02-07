Илон Маск. Фото: Тhe Washington Post/Contributor/Getty Images

Илон Маск заявил, что спас Twitter от банкротства и в настоящее время компания находится на пути к безубыточности. По его словам, он никому не пожелал бы испытать такие трудности, с которыми столкнулся сам за последнее время, передает Bloomberg.

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Миллиардер опубликовал твит, в котором написал, что последние три месяца были для него чрезвычайно тяжелыми. Ему приходилось спасать социальную сеть Twitter от банкротства, а также совмещать эту деятельность с руководством компаниями Tesla, SpaceX и Space Exploration Technologies.

"Я никому не пожелал бы оказаться в такой ситуации", — написал Маск.

Он также заявил, что ежедневные показатели посещаемости платформы все еще высоки, видимо, намекая на скандалы, которые разворачивались вокруг Twitter в последние месяцы.

В прошлом году Маск заключил сделку с Twitter на 44 млрд долларов, которая дала ему контроль над компанией. Он также стал первым человеком в мире, чье состояние сократилось на 200 млрд долларов за такой короткий период. Возглавив Twitter, Маск сразу начал говорить о том, что компания находится на грани банкротства. Именно этим он объяснил массовое увольнение сотрудников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2008183-ilon-mask-zayavil-chto-spas-twitter-ot-bankrotstva/