Маск предложил платить по 8 долларов в месяц за "синюю галочку" в Twitter

Илон Маск. Фото: Тhe Washington Post/Contributor/Getty Images

Американский бизнесмен Илон Маск предложил установить цену верификации в Twitter в размере 8 долларов в месяц. Об этом новый глава компании написал после критики писателя Стивена Кинга.

В своем Маск предложил платить по 8 долларов (чуть более 3700 тенге) в месяц за "синюю галочку", если предложенная ранее цена не устраивает пользователей. Стоит отметить, что раньше ее бесплатно получали верифицированные аккаунты.

"Нам нужно как-то оплачивать счета! Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет 8 долларов?" — написал он в ответ на твит Кинга.

Маск также считает, что нынешняя система верификации никуда не годится.

Он также сделал ряд предложений тем, кто готов платить по 8 долларов в месяц за "синюю галочку".

За эти деньги могут стать доступны возможность постить длинные видео и аудиозаписи, приоритет в отображении реплаев (реплай – сообщение, являющееся ответом на другое сообщение) и сокращение показываемой рекламы.

А еще Илон Маск сменил описание своей страницы в соцсети – теперь он именует себя "оператором горячей линии по приему жалоб".

Ранее сообщалось, что верификация станет частью платной подписки Twitter Blue, за которую с пользователей планируется взимать 19,9 доллара. С критикой по данному предложению выступил "король ужасов" Стивен Кинг. Он пообещал вовсе уйти из Twitter, если такие нововведения претворят в жизнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1995323-mask-predlozhil-platit-po-8-dollarov-v-mesyats-za-sinyuyu-galochku-v-twitter/