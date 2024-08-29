Известный люксовый бренд выпустит эксклюзивный iPhone в поддержку Дурова

Caviar, люксовый бренд, выпускающий премиальные версии смартфонов и смартчасов, представил на своем сайте кастомный iPhone под названием #FreeDurov, передает NUR.KZ со ссылкой на производителя.

Корпус дизайнерской модели сделан из авиационного титана, покрытого черным PVD по технологии, используемой при создании люксовых швейцарских часов, сообщается на сайте бренда.

"На титане выгравирована сокращенная версия кредо основателя Telegram - "Свобода и Красота" на русском и французском языках.

Полная версия высказывания Павла: "Наши ценности - красота и свобода. Менять этот набор на деньги мы не планируем". По мнению команды Caviar, это высказывание перекликается с национальным девизом Франции - "Свобода, Равенство и Братство" (фр. Liberté, Égalité, Fraternité)", - отмечается в публикации.

Центральный элемент дизайна - панно с бумажным самолетиком из авиационного титана и ювелирной эмали - он изображает логотип Telegram.

"Бумажный самолет на логотипе Telegram означает свободу. Для нас свобода выбора и переносимость данных имеют первостепенное значение. Люди должны полностью контролировать свои данные и свою жизнь", - цитирует бренд слова Павла Дурова в авторском Telegram-канале в январе 2021 года.

Модель можно заказать на iPhone 15 или сделать предзаказ на iPhone 16 на сайте Caviar. Презентация линейки iPhone 16 состоится 9 сентября 2024.

Цены на модель начинаются от 509 000 рублей за iPhone 15 Pro #FreeDurov (128 GB).

Цена на предзаказ на iPhone 16 Pro - 579 000 рублей.

Дизайнерский iPhone от Caviar в поддержку Дурова. Фото: caviar-phone.ru

Дизайнерский iPhone от Caviar в поддержку Дурова. Фото: caviar-phone.ru

Арест Павла Дурова

Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram уже прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram. С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Позже о задержании бизнесмена высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.

Прокуратура Парижа также сделала заявление: дело против Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Сообщалось, что МИД ОАЭ опубликовал заявление по поводу ареста основателя Telegram Павла Дурова, являющегося гражданином страны. Ведомство направило запрос правительству Франции на срочное предоставление Дурову всех консульских услуг.

Добавим, что после задержания Павла Дурова популярность мессенджера Telegram резко выросла по всему миру. За считанные дни количество скачиваний приложения возросло.

После казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества, где аферисты используют имя Павла Дурова, чтобы вытянуть с людей деньги.

Также сообщалось, что ректор Евразийского международного университета в России Константин Клименко выдвинул кандидатуру Дурова на Нобелевскую премию.

28 августа стало известно, что брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции. Сообщается, что ордер на его арест был выдан еще в марте 2024 года. Николай Дуров является соучредителем Telegram.

Тем временем в The Wall Street Journal узнали, почему Telegram "игнорировал" повестки французских силовиков. Источник в окружении Дурова сообщил, что французские власти годами отправляли повестки на редко проверяемый адрес корпоративной почты.