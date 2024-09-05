"Надо и других закрывать": Путин высказался об аресте Дурова

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума прокомментировал ситуацию с арестом Павла Дурова в Париже.

По словам российского лидера, действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер, передает РИА Новости.

"Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать и арестовывать, либо сажать их под домашний или какой-то другой арест, связанный с ограничением свободы. Поэтому сами по себе действия властей мне не очень понятны, поскольку они носят избирательный характер. Имеется в виду власти Франции", - заявил Путин.

Также президент России добавил, что знает о претензиях многих стран к Дурову.

"У нас к нему каких-то претензий не было, никаких, но я знаю, что со стороны многих стран претензии были с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми и какими-то структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике или в сфере безопасности тем или иным государствам", - заявил он.

Путин также отметил, что всего один раз встречался с основателем Telegram - их встреча состоялась много лет назад.

"Я один раз встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад. Он просто рассказывал о планах, я с бизнесом регулярно встречаюсь, и он тогда был на одной из встреч в Кремле, я уже не помню когда это было. С тех пор мы с ним не виделись", - сказал президент РФ.

Еще политик добавил, что если бы у основателя Telegram Павла Дурова было желание, они могли бы встретиться в Москве.

Арест Дурова во Франции

Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя Telegram комментировали миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

Со стороны Казахстана на ситуацию отреагировал глава Минцифры Жаслан Мадиев, который незадолго до этого несколько раз виделся с Дуровым. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

В понедельник, 26 августа, прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Позже известно, что предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд считает, что судебный надзор за основателем Telegram может длиться несколько лет, то есть все время расследования, которое во Франции зачастую занимает 3-4 года. Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у основателя Telegram Павла Дурова никогда не было никаких договоренностей с Кремлем.