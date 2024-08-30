В Кремле высказались о связях с Дуровым
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у основателя Telegram Павла Дурова никогда не было никаких договоренностей с Кремлем, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
"Между Кремлем и Дуровым никаких договоренностей не было", – сказал Песков журналистам, добавив, что переговоров между предпринимателем и Кремлем тоже не было.
А на вопрос, встречался ли когда-либо Дуров с Владимиром Путиным, Песков вкратце ответил: "Нет, насколько мне известно, никогда".
Ранее издание "Важные истории" публиковало информацию о том, что Павел Дуров якобы более 50 раз въезжал в Россию в период с 2015 по 2021 год. В 2014 году, отметим, предприниматель покинул родину.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2155359-v-kremle-vyskazalis-o-svyazyah-s-durovym/