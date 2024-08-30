В Кремле высказались о связях с Дуровым

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у основателя Telegram Павла Дурова никогда не было никаких договоренностей с Кремлем, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Между Кремлем и Дуровым никаких договоренностей не было", – сказал Песков журналистам, добавив, что переговоров между предпринимателем и Кремлем тоже не было.

А на вопрос, встречался ли когда-либо Дуров с Владимиром Путиным, Песков вкратце ответил: "Нет, насколько мне известно, никогда".

Ранее издание "Важные истории" публиковало информацию о том, что Павел Дуров якобы более 50 раз въезжал в Россию в период с 2015 по 2021 год. В 2014 году, отметим, предприниматель покинул родину.