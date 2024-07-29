Главный тренер высказался о поражении капитана сборной Казахстана на Олимпиаде-2024

Главный тренер сборной Казахстана по боксу прокомментировал поражение Асланбека Шымбергенова на Олимпиаде-2024 в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Напомним, вчера капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов, выступавший в весовой категории до 71 кг, проиграл на старте летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его соперником по 1/16 финала стал спортсмен из Иордании Зейяд Ишаиш.

По итогам всех трех раундов Ишаиш одержал победу решением большинства судей (3:2). Шымбергенов завершил выступление на Олимпиаде-2024.

Главный тренер боксеров Мырзагали Айтжанов высказался о поражении казахстанца, сообщается на официальном сайте НОК.

"Соперник непростой. Мы уже встречались с ним один или два раза. И в этот раз Асланбек не смог остановить его. Победа могли отдать как нам, так и противнику, потому что счет в итоге был 3:2.

Не могу сказать, что судьи неправильно судили. Думаю, Ишаиш забрал бой большим желанием победить. Это же Олимпиада", - говорит Айтжанов.

Отметим, что нашу страну на Играх в Париже представляют 10 боксеров. Мужская команда представлена во всех олимпийских весах. Также от Казахстана впервые примут участие сразу трое представительниц в женском боксе.

Напомним, что церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года состоялась 26 июля. Зрители могли наблюдать за происходящим не в классическом формате с трибун стадиона, а с набережных. Во время парада по Сене проплыли почти 100 лодок с примерно 10 500 спортсменами.

Знаменосцами сборной Казахстана были Асланбек Шымбергенов и Ольга Сафронова. В конце церемонии президент Франции Эммануэль Макрон на площади Трокадеро объявил Олимапиаду-2024 открытой.

27 июля Казахстан выиграл первую медаль. Стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев победили в матче за бронзовые медали. В тот же день дзюдоист Елдос Сметов принес стране первое золото - его лично поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

28 июля другой дзюдоист Гусман Кыргызбаев выиграл бронзу, а затем заявил, что эта Олимпиада станет последней в его карьере.

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