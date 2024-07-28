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"Моя последняя Олимпиада": Гусман Кыргызбаев сделал заявление после бронзы в Париже

Опубликовано:

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев
Гусман Кыргызбаев. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев заявил, что Олимпиада-2024 станет последней в его карьере, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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В воскресенье спортсмен выиграл бронзу в весовой категории до 66 килограммов. Эта медаль стала третьей для сборной Казахстана в Париже-2024. Сам Кыргызбаев дебютировал на Олимпиаде. В сентябре дзюдоисту исполнится 32 года.

"Это моя последняя Олимпиада. Мне [почти] 32 года. Поэтому я отдал всего себя в Париже.
Я боролся в весовой категории до 60 килограммов восемь лет, но так и не завоевал квоту. Тем не менее, смог пробиться на Игры в весе до 66 килограммов.
Что касается сегодняшних схваток, то я не могу сказать, что бразилец в полуфинале как-то превосходил остальных. Просто, может, немного расслабился, я держал в голове два его предупреждения.
Что касается Ан Ба Ула, я уступал ему на двух последних чемпионатах мира. Я также проигрывал Валиду Хяру. Я никогда раньше не побеждал испанца [Давида Гарсию Торне]. Не будет преувеличением сказать, что сегодня самый лучший день.
Сербский спортсмен [Страхиня Бунчич], который боролся со мной за бронзовую медаль, очень силен. Он высокого роста, так что было не так уж и просто.
Долгожданная олимпийская медаль. Эту победу я посвящаю нашей стране, моим родителям, жене и детям", — заявил Кыргызбаев.

Ранее самым статусным достижением в карьере казахстанца было серебро чемпионата мира 2021 года. Ту медаль он выиграл в весе до 60 килограммов.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141004-moya-poslednyaya-olimpiada-gusman-kyrgyzbaev-sdelal-zayavlenie-posle-bronzy-v-parizhe/

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