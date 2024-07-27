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Макрон объявил Олимпиаду-2024 открытой

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Президент Франции Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил открытой Олимпиаду-2024 в Париже, соответствующая церемония прошла на площади Трокадеро, передает корреспондент NUR.KZ.

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Парад спортсменов впервые в истории прошел вне стадиона. Национальные делегации на лодках передвигались по Сене.

По реке они добрались до Трокадеро — эспланады напротив Эйфелевой башни. Именно там прошли протокольные мероприятия.

После выступлений главы оргкомитета "Париж-2024" Тони Эстанге и президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха слово взял Макрон. Политик поприветствовал всех участников соревнований и объявил Олимпиаду-2024 открытой.

После этого Олимпийскую клятву произнесли знаменосцы сборной Франции — метательница диска Мелина Робер-Мишон и пловец Флоран Маноду.

NUR.KZ ведет онлайн-трансляцию церемонии открытия Игр.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140332-makron-obyavil-olimpiadu-2024-otkrytoy/

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