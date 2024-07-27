Макрон объявил Олимпиаду-2024 открытой

Президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил открытой Олимпиаду-2024 в Париже, соответствующая церемония прошла на площади Трокадеро, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Французские легенды дзюдо и легкой атлетики зажгли огонь Олимпиады-2024 на церемонии открытия

Парад спортсменов впервые в истории прошел вне стадиона. Национальные делегации на лодках передвигались по Сене.

По реке они добрались до Трокадеро — эспланады напротив Эйфелевой башни. Именно там прошли протокольные мероприятия.

После выступлений главы оргкомитета "Париж-2024" Тони Эстанге и президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха слово взял Макрон. Политик поприветствовал всех участников соревнований и объявил Олимпиаду-2024 открытой.

После этого Олимпийскую клятву произнесли знаменосцы сборной Франции — метательница диска Мелина Робер-Мишон и пловец Флоран Маноду.

NUR.KZ ведет онлайн-трансляцию церемонии открытия Игр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.