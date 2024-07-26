Началась церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже

В Париже официально началась церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ. Впервые это мероприятие проходит вне стадиона и уже побило рекорды посещаемости.

Церемония открытия началась в 22:30 по казахстанскому времени. Она уникальна тем, что традиционный парад спортсменов пройдет на лодках, которые проплывут мимо самых знаковых парижских достопримечательностей по главной реке французской столицы — Сене.

Зрители могут наблюдать за происходящим не в классическом формате с трибун стадиона, а с набережных. Концепция под открытым небом позволит этой церемонии стать самой масштабной по количеству зрителей (почти 600 000) и наиболее обширной по их местонахождению.

Во время парада по Сене будут двигаться почти 100 лодок, в которых расположатся около 10 500 спортсменов. На палубах установлены специальные камеры для полномасштабного освещения церемонии.

NUR.KZ проводит онлайн-трансляцию открытия Олимпиады-2024 и рассказывает о ее главных этапах.

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